Tres veces en lo que va de 2020 ha sido pospuesta la formalización de los ex funcionarios de la Municipalidad de Providencia denunciados por malversación de caudales públicos y por fraude al fisco y organismos del Estado. Primero sería el 21 de febrero, luego el 17 de abril, cambió al 8 de mayo y, ahora, está prevista para el 3 de julio. Se trata del caso que data de octubre de 2017 cuando la alcaldesa Evelyn Matthei presentó la querella por los delitos ocurridos durante la administración de Josefa Errázuriz.

Uno de los involucrados en la trama, en la que se causó un déficit a la comuna de casi $7.000 millones, es Mariano Rosenzvaig Hernández, quien formó parte de los dirigentes que junto a Giorgio Jackson y Miguel Crispi fundaron Revolución Democrática, y quien estuvo en el cargo de Director de Educación de la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Providencia desde el 1 de marzo de 2014, hasta el 5 de diciembre de 2016. La malversación de fondos ocurrió entre el 29 de diciembre de 2014 y el 25 de febrero de 2016.

Rosenzvaig ahora reside en Londres, Reino Unido, tras haber sido seleccionado en el año 2018 por la Conicyt para recibir una Beca Chile, que le permite cursar estudios de doctorado en la Universidad de Cambridge.

Este fue uno de los motivos por el que la fecha de la audiencia de formalización debió posponerse. La solicitud de audiencia la hizo el fiscal de alta complejidad de la zona oriente, Felipe Sepúlveda, el 27 de diciembre de 2019 y el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago fijó el 21 de febrero como el día para realizarla. No obstante, el 14 de febrero los abogados de Rosenzvaig enviaron un oficio al tribunal informando del cambio de residencia. De acuerdo con el documento, su contrato de arriendo en Londres tiene una duración de 12 meses y va desde el 25 de septiembre de 2019 hasta el 24 de septiembre de 2020.

Para cuando se fijó la fecha del 17 de abril la respuesta de los juristas fue similar. “Mi defendido se encuentra viviendo y residiendo en la ciudad de Londres, Reino Unido, desde el año 2018 a la fecha, realizando cursos de postgrado, concretamente un doctorado en educación en la Universidad de Cambridge, a través de la Beca Chile”. En esa oportunidad también alegaron la contingencia sanitaria causada por el Covid-19, y las cuarentenas en las que se encontraban tanto Londres como Santiago; además de descartar la posibilidad de hacerla por videoconferencia debido a la extensión que podría tener.

En febrero había otro de los imputados que se encontraba fuera del país. Los representantes legales de Eliecer Enrique Martínez Ramírez, ex secretario general de la Corporación, también solicitaron la reprogramación, ya que Martínez estaba en el extranjero entre el 29 de enero y el 22 de febrero de 2020. El viaje familiar había sido programado el 30 de agosto de 2019, e indicaron: “Tampoco resulta posible realizar cambios a los pasajes de regreso, anticipándolo”.

Para Axel Müller Bravo, actual secretario general de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, «se tienen que presentar ante el tribunal de garantía el día 3 de julio, si no yo creo que tendría que haber una orden de captura. Nadie está ajeno y nadie se escapa de la justicia. Me parece una ligereza con la que entregan las becas para ir a estudiar al extranjero. Alguien que salió de un cargo público, con un cuestionamiento por pérdida o destinos diferentes de los fondos o desorden administrativo y que sea premiado con un doctorado en una universidad en Londres. Me parece muy ligera la manera de entregar estas becas».

No es la primera vez que Rosenzvaig recibe este beneficio, ya en 2009 el sociólogo viajó al Reino Unido tras adjudicarse otra beca para cursar un máster en Educación también en la Universidad de Cambridge. Fue a su regreso que ayudó a formar RD e incluso llegó a ser miembro de la comisión de Educación del partido en 2014 y en 2016 fue electo consejero nacional de la colectividad. El 14 de abril de 2013, el sociólogo asumió como director del programa Explora de Conicyt, cargo en el que se desempeñó hasta el 13 de abril de 2016. Luego de eso arribó a Providencia. En esta oportunidad, Conicyt le otorga la beca cuando ya existía una denuncia en su contra por parte de la municipalidad por malversación de caudales públicos.

«Estamos estudiando ampliar la querella hasta Josefa Errázuriz»

Por este caso en enero RD emitió un comunicado en el que, sin decir nombres, informó la suspensión de la militancia de Rosenzvaig mientras dure el proceso y se determine su responsabilidad.

La investigación comenzó luego de que asumiera Evelyn Matthei y se dieran cuenta de que había recursos públicos que no se sabía dónde estaban. Fue entonces que la actual alcaldesa denunció la situación a la Contraloría General de la República y pidió una auditoría externa de KPMG.

La Corporación de Desarrollo Social tiene a su cargo la operación de los servicios de salud y educación. La auditoría concluyó que los fondos públicos que recibió la corporación “fueron utilizados en el financiamiento de gastos para los cuales no fueron convenidos”. Mientras que Contraloría dijo que existían recursos sin utilizar correspondientes a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y del Fondo de Apoyo para la Educación Pública Municipal (FAEP) por $893.190.226 y $1.850.729.894. El ente fiscalizador también constató que había gastos improcedentes que no se ajustaban a las áreas de financiamiento del FAEP como la compra de gift card, cajas de regalo para el personal de la corporación, fiestas corporativas, vestuario y juguetes por $151.209.959. Además, quedó un saldo de casi $850 millones pendiente por rendir al Mineduc, cheques que no fueron registrados, recursos del SEP y el FAEP que fueron administrados en una cuenta corriente corporativa, aunque deberían estar en cuentas exclusivas para ello.

El informe final de KPMG ratificó un déficit total de $6.925 millones entre subvenciones estatales y dineros de la CDS. Las mayores pérdidas se concentraron en las áreas de Administración, con 2.968 millones de pesos; Educación, con 2.792 millones de pesos; y Salud, con 1.164 millones de pesos.

Explica Müller que tanto Rosenzvaig como Martínez se fueron y no hicieron entrega formal de la Corporación. Martínez renunció a fines de octubre de 2016, una semana después de la elección de Matthei. Rosenzvaig estuvo hospitalizado a finales de noviembre de ese año y el 6 de diciembre cuando estaba previsto el traspaso de la administración no estaba presente. «Los jefes no estaban», resume el actual secretario general de la CDS. Con la excepción de Jaime Brito Jara, ex director de Administración y Finanzas, quien tuvo que quedarse porque tenía firma en la institución, pero fue desvinculado el 29 de diciembre de 2016.

“En este momento estamos jurídicamente viendo, estudiando con los abogados la manera de ampliar la querella hacia Josefa Errázuriz en su calidad de alcaldesa y empleada pública. Ella no cumplió con sus obligaciones. Es una posibilidad que eso ocurra”, dice Axel Müller, secretario general de la Corporación de Desarrollo Social.

Brito fue el único que compareció en la audiencia de febrero. También es el único que, de acuerdo a la documentación disponible en el Poder Judicial, no ha designado abogados para su defensa; y es a quien Rosenzvaig apunta en su declaración a la Fiscalía, según una nota publicada por El Mercurio. El sociólogo no reconoce ninguna responsabilidad en los hechos y, en cambio, dijo que era a los directores de Administración y Finanzas, Damián Vera y a Brito a quienes les costaba entregar la información y cuando la lograba obtener, era deficiente o incompleta. Según él, los datos los recibía en planillas Excel sin que estuvieran acompañadas con respaldos contables o visualizaciones de las cuentas corrientes.

Con respecto a la labor de la Fiscalía y el tiempo que demoró solicitar la formalización, Müller subraya que la demora pudo obedecer al «tremendo desorden» administrativo que encontraron. «Manejaban todos los recursos, viniesen de los ministerios de Salud, Educación, la Municipalidad, la Secretaria General de Gobierno, los ingresos propios, en una sola cuenta corriente y sin un sistema contable. No hay un balance del período de ellos. No realizaban las reuniones de directorios, solo hacían actas dos o tres veces al año y se ve que son una copia, que no se reunieron».

Sobre los fondos del FAEP, Rosenzvaig dijo a la Fiscalía -según lo reportado por El Mercurio- que Brito solo le respondía que no existían, hecho que él habría notificado a Martínez, y este a su vez a la alcaldesa de la época, Josefa Errázuriz. También contó que se habría hecho un plan para subsanar el déficit, que por entonces se estimaba en alrededor de $1.300 millones.

«En este momento estamos jurídicamente viendo, estudiando, con los abogados la manera de ampliar la querella hacia Josefa Errázuriz en su calidad de alcaldesa y empleada pública. Ella no cumplió con sus obligaciones. Es una posibilidad que eso ocurra», advierte Müller.

Errazúriz reapareció en la política en febrero de este año, cuando presentó el comando comunal Providencia Aprueba, de cara a la campaña por el plebiscito constitucional que debía realizarse en abril, pero que no pudo ser por la pandemia causada por el Covid-19. Entonces se explicó que el grupo reunía a independientes y dirigentes de la DC, PS, PPD y PR. Nadie de Revolución Democrática, aunque esta tienda estuvo con ella cuando se lanzó a la alcaldía en 2012, y prometían un gobierno técnico, que mostrase que sí estaban en capacidad de gobernar.

Una nota de prensa del partido relata que cuando Errazúriz inscribió su candidatura como independiente estuvo acompañada por Giorgio Jackson, luego de ganar las primarias convocadas por la organización Providencia Participa y unirse todos en contra de quien llevaba 16 años como edil, Cristián Labbé. La coordinación general de su campaña, así como la coordinación programática estuvo en manos de figuras de RD. Brito Jara también trabajó en la campaña. Sin embargo, al perder la reelección en la comuna y destaparse el escándalo por el déficit en la CDS, la ex alcaldesa dijo a La Tercera sobre RD y el proyecto educativo de la comuna: “A mí me dolió en el alma que no defendieran un programa del cual no me puedo atribuir la autoría. Era de ellos y con mucha fuerza nuestro gobierno local lo apoyó”.

RD se encuentra envuelto actualmente en una polémica luego de que el diputado y ex militante, Renato Garín, acusara a sus ex compañeros de bancada de tener “un ahorro bancario que ya suma cientos de millones”, destinado a financiar futuras campañas electorales. De esta manera Garín desmontó lo dicho durante años por los legisladores de esa tienda que afirmaban que “donaban” la mitad de su sueldo.

Al lanzar su comando por el Apruebo este año, Errázuriz sí defendió a Rosenzvaig. “Yo puedo dar certeza absoluta de que ninguno de nuestros funcionarios se llevó plata para su casa. Lo que puede haber, y nosotros mismos le dijimos a la alcaldesa, es un desorden administrativo. Dejamos un déficit de $1.100 millones que teníamos también la fórmula de cómo cubrirlo”.

Müller opina sobre esa actitud que «eso habla un poco de la filosofía de vida de la gente de esta corriente política. Al principio decían ‘son mil y tantos millones’, como si mil y tantos millones no significaran nada. Les da exactamente lo mismo si los recursos los utilizan bien o no, o si son eficientes en el uso de los recursos».

En abril Errázuriz y Matthei tuvieron un cruce de palabras en Twitter, después de que la primera emplazara a Matthei por despidos de funcionarios municipales durante la pandemia, en respuesta a una publicación de la Radio Infinita que compartió una entrevista de la actual alcaldesa. A lo que Matthei contestó: “Es más similar a perder más de 7.500 millones y no tener idea de donde están”.

Desde el Concejo Municipal de Providencia aseguran que la CDS, después de un arduo trabajo, está saliendo adelante, y muy bien, aunque todavía sufre las consecuencias de la «muy mala administración anterior», advierten que si alguien dice que esto es solo un “desorden administrativo, los hechos hablan por sí solos…”.

La CDS ha ido rebajando sus deudas. Los pagos al Ministerio de Educación por fondos no rendidos ahora ascienden a $3.500 millones, aproximadamente; y pagaron deudas que tenían con proveedores por distintos motivos por un monto de $2.000 millones. No obstante, aún lamentan el efecto que esta malversación de fondos causó a los estudiantes.

«La guinda de la torta en esta inmoralidad en la administración de los recursos del Estado por parte de la administración anterior son los fondos pro retención, esa es una subvención para ayudar a los niños más vulnerables para que no abandonen sus estudios. Cero pesos le entregaron a ningún alumno, cuando se les puede comprar lo que quieras, alimentos, zapatos, útiles de escritorio, las tarjetas para la locomoción pública. Ni siquiera eso lo destinaron a los fines para los cuales el Estado los entrega», reclama el actual Secretario General de la corporación.

El equipo de defensores

Durante el proceso, Eliecer Martínez ha tenido dos equipos de abogados a cargo de su defensa. Comenzó con la oficina de Paula Vial Reynal, VialMolina Abogados. Vial fue Defensora Nacional entre 2008 y 2011 y tuvo notoriedad reciente cuando pese a definirse en Twitter como “feminista militante” fue muy criticada por asumir la defensa del cineasta Nicolás López, denunciado por ocho mujeres por abuso sexual y acoso laboral. Vial defendió a Martínez entre el 14 de febrero y el 17 de marzo, en esa fecha el Tribunal aceptó a sus nuevos defensores, esta vez de la oficina de Ciro Colombara López, quien también tuvo a su cargo la defensa de Marco Enríquez-Ominami, en el caso SQM.

Por otra parte, la abogada Grace Schmidt, asociada a la oficina de Juan Pablo Hermosilla, tiene a su cargo defender a Rosenzvaig. Este último cambió la configuración de privacidad de sus redes sociales y ya no es posible acceder a sus publicaciones, pero tras la crisis generada luego del 18 de octubre posteaba mensajes críticos al gobierno de Sebastián Piñera. En enero, luego de informarse la primera fecha de la formalización, publicó un comunicado en el que reafirmaba que no tenía responsabilidad en la «situación en la que se basa la demanda» y que tenía una «completa disposición para colaborar con el caso».

Por Emily Avendaño para ellibero.cl

