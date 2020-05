Hoy se cumple el tercer día con cuarentena total en 38 comunas de la Región Metropolitana, afectando al 90% de su población, debido al aumento de contagios por coronavirus. En ese contexto, durante la jornada de este lunes se registraron manifestaciones en El Bosque.

Los vecinos de dicha comuna se reunieron para protestar por la falta de apoyo y de alimentos de parte del municipio en medio de la pandemia.

Al lugar llegó personal de Fuerzas Especiales de Carabineros con carros lanza agua y lanza gases. Se trataría de alrededor de 70 y 80 personas y, en estos momentos, hay tres detenidos, según afirmó el teniente coronel Cristián Clavería en CNN.

“De la Municipalidad nunca me ha llegado una caja de mercadería, nunca me ha llegado ayuda”, dice una vecina de El Bosque. “Hay gente que no tiene para comer”, señaló otro residente de la comuna.

Respuesta de las autoridades

El jefe comunal, Sadi Melo, en conversación con Bienvenidos de Canal 13, manifestó que “lo básico ya se le acabó a nuestra gente. Estamos en una situación de hambre, de falta de trabajo, bastante compleja” y agregó que “la crisis sanitaria está teniendo el rostro de la pobreza en nuestras comunas”.

Sin embargo, sostuvo que la forma de solucionar esta situación que aqueja a los vecinos “no es la violencia. Necesitamos la solidaridad de todos”.

En la instancia, Melo enfatizó en el llamado al Ejecutivo a agilizar la ayuda anunciada para las familias: “Pedirle al gobierno que, por favor, las ofertas que hace las cumpla. Se nos dijo que se nos iban a entregar recursos de cien millones de dólares de libre disposición para comprar alimentos o elementos sanitarios. Sin embargo, esos recursos aún no llegan”, dijo en el matinal.

Por su parte, el intendente metropolitano, Felipe Guevara, se refirió a la situación y afirmó que “es lamentable que hay gente que no entiende. Es una comuna en cuarentena. Ninguna de las personas debería estar en ese lugar”.

“El gobierno entiende y empatiza la situación de esas personas. De esto salimos todos pero salimos colaborando. No sacamos nada si incumplimos la cuarentena o le disparamos a carabineros”, fue la respuesta de Guevara.

A raíz de la instalación de barricadas incendiarias, desórdenes e interrupción del tránsito en la comuna de #ElBosque, solicitamos movilizarse con precaución. Personal territorial y de la Prefectura COP está procediendo en este momento en el sector. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/03HIC0dJzQ — Carabineros de Chile (@Carabdechile) May 18, 2020

/psg