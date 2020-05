Los presidentes de los partidos de la oposición valoraron este lunes el cambio de tono que advirtieron en el discurso que el Presidente Sebastián Piñera dio a conocer anoche al país, pero advirtieron que para lograr la unidad a la que apeló es necesario que incluya la visión y propuestas realizadas desde la centroizquierda.

Al respecto, el presidente del PR, Carlos Maldonado, manifestó que “la unidad se construye con hechos, no con palabras. Hasta ahora, hemos visto siempre, incluso en la pandemia, un Gobierno que no escucha, que no cede, que no integra visiones distintas a la suya”.

“Ojalá el tono conciliador mostrado anoche se refleje en una voluntad real de dejar de lado la arrogancia y abrirse efectivamente a sumar visiones y voluntades en la lucha contra la pandemia y sus graves efectos sociales”, añadió.

En esa línea, sobre los anuncios realizados por el jefe de Estado, Maldonado indicó que “habrá que ver en qué consisten, concretamente. Lo real, para millones de hogares, es que han escuchado muchos anuncios de ayuda pero hasta el día de hoy no han recibido nada, excepto el bono covid de 50 mil pesos”.

En la misma línea, el presidente de la DC, Fuad Chahín, manifestó a este medio que “el discurso tiene un tono distinto, pero más importante que el tono es que tengamos actitudes distintas. Desde ese punto de vista, nosotros entregamos una carta al Presidente donde le pedimos al Gobierno que instale una mesa de diálogo transversal con los distintos partidos”.

“Creo que una vez más dejó pasar una oportunidad para poder dejar de ser jefe de Gobierno y transformarse verdaderamente en jefe de Estado, y poder convocar de manera transversal a todos los actores políticos, más allá de las palabras de buena crianza que tuvo ayer a diferencia de otras ocasiones, donde más bien lo que hacía era instalar una descalificación bastante injusta a la oposición”.

“La verdad es que no ha liderado una propuesta que sea compartida como país, lo más importante de esto es que tenemos que salir todos juntos y para eso tenemos que estar todos en la mesa y no puede pretender el Presidente que el rol de la oposición sea allanarse pura y simplemente a las iniciativas que presenta”, recalcó.

De acuerdo al líder demócrata cristiano “aquí también hay propuestas, hay ideas, hay dirigentes locales que nos plantean cuáles son sus necesidades, alcaldes, concejales, tenemos expertos, economistas, sanitarios y queremos ponerlos a disposición del país, porque es muy importante que todas las visiones puedan aportar a una solución compartida”.

Reacciones en el PPD y el PS

En tanto, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, comentó que “este inicio de autocrítica es bienvenido. El ministro Mañalich ha sido errático en las señales y en la implementación de políticas, ha polemizado en exceso con alcaldes y cualquier experto que disienta de su opinión, y no ha logrado que la ciudadanía le crea. Esperamos que ahora la situación cambie”.

No obstante, aseguró que “no hay nada muy nuevo en la introducción del discurso. Valoro las medidas anunciadas por el Presidente, aunque ellas son muy dispares. Es positivo que se establezca una red no-bancaria para apoyar a las pymes, pero es muy vago eso de fortalecer hoteles sanitarios que, de hecho, están subutilizados”.

“Me parece que las medidas van en la dirección de mayor sintonía con los alcaldes, esto es bienvenido. Y el retorno seguro se posterga, pero cero indicio de que fue señal equívoca”, lamentó.

La misma postura evidenció el senador de ese partido, Ricardo Lagos Weber, quien indicó que “valoró el cambio de tono, ahora tiene que traducirse en un cambio de actitud y acciones. Una cosa es decirlo en una cadena nacional y leerlo por el teleprompter y otra cosa es cómo se va a expresar esto en la práctica”.

“Lo digo por lo siguiente, porque sé que hay sectores en todas partes que tienen otras agendas, pero hay otros que tenemos una agenda distinta. Los mismos que cruzamos la vereda para apoyar al Gobierno cuando estaba tambaleando durante el estallido social, hemos estado disponibles para apoyar todos los proyectos que se han presentado y que no son buenos”, dijo.

Finalmente, el líder del PS, Álvaro Elizalde, aseguró que “ha habido errores graves en estas semanas, pero mantendremos nuestra voluntad constructiva para superar la emergencia sanitaria. Esperamos que las medidas tanto sanitarias como sociales sean acordadas con mayor participación”.

“No podemos dejar de alertar la completa insuficiencia de las medidas sociales. Es un hecho que el Ingreso Familiar de Emergencia deja a muchas familias bajo la línea de pobreza e incluso en muchos casos bajo la línea de indigencia”, añadió.

Asimismo, Elizalde lamentó que “el Fogape no está llegando a las pymes y ahora el Gobierno lo reconoce, el Presidente más que suplicar a la banca, debería instruirles actuar conforme a la magnitud de la emergencia. Si es necesario modificar la ley para así garantizarlo, reiteramos nuestra disposición para apoyar esos cambios”.

“Estas insuficiencias tienen un efecto sanitario: la gente sale de su casa a buscar comida. Nuestro deber es alertar sobre ello, para que el gobierno recapacite y entre todos contribuyamos a una solución. La oposición debe ser constructiva, pero el Gobierno debe empezar a escuchar”, concluyó.

/psg