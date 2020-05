Estás cocinando y, de repente, te suena un WhatsApp. Tu teléfono se ha iluminado y has visto que te ha llegado una notificación, pero no puedes atender el móvil en ese momento. Pasan unos minutos y accedes a tu terminal para ver esa comunicación… pero no puedes: el emisor del mensaje lo ha borrado y, aunque le escribes por si necesita algo, te responde que no, que ha sido un error. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Pues existen formas de recuperar esos mensajes.

Muchas veces, por tratarse de un mensaje presuntamente importante o por la simple curiosidad de saber qué ponía, nos gustaría poder leer ese mensaje que ha sido eliminado. Desde que en 2017 WhatsApp decidiera introducir esta función, muchos usuarios se han preguntado si existe la posibilidad de poder acceder a esos mensajes y la respuesta es sí, aunque es importante tener en cuenta una serie de factores a la hora de lanzarnos a esa tarea:

– Es mucho más complicado recuperar la información en un Android que en un iPhone.

– No siempre se pueden recuperar todos los mensajes y, en caso de hacerlo, podrían tener límite de caracteres.

– En ocasiones, tenemos que poner en riesgo nuestra propia privacidad para recuperar los mensajes.

Si tenemos en cuenta estos elementos y, a pesar de ello nos interesa seguir adelante, estas son las opciones que tenemos.

Android

En todos los casos, la única manera de acceder a esta información borrada es a través de las notificaciones de nuestro móvil, nunca a través de la aplicación de WhatsApp. Así, la manera más fácil para recuperar los mensajes pasa por descargar una segunda aplicación, siendo las más recomendables WAMR y WhatsRemoved. Ambas funcionan de manera similar y consiguen registrar todas las notificaciones que hemos recibido en el terminal, lo que permite que luego las podamos revisar.

Eso sí, es importante tener en cuenta que una notificación solo se genera si estamos fuera de WhatsApp; si lo tenemos abierto, aunque nos llegue un mensaje no se creará una notificación y, por tanto, no quedará registro de ello. La ventaja de WAMR es que también registra los archivos multimedia, pero en ambos casos es necesario tener en cuenta que accederán al nombre de tus contactos, así como a sus números teléfonos, algo que debes de tener en cuenta. Y, además, se debe de saber que solo se podrán leer los primeros 100 caracteres del mensaje de WA, pues es el límite de caracteres de las notificaciones.

Otra opción es acceder al registro de notificaciones del teléfono. Para ello, lo más sencillo es mantener pulsado en el escritorio del teléfono, añadir un widget y seleccionar el de ‘Ajustes’. Desde ahí, también podemos acceder al registro de notificaciones, pero el problema es que no todos los terminales ofrecen esta opción. Si no es así, también se puede instalar ‘Nova Launcher’, desde donde podemos repetir el proceso anterior para acceder al registro.

iPhone

En el caso del sistema operativo iOS, recuperar un mensaje borrado de WhatsApp es imposible. O, mejor dicho, solo se puede hacer con mensajes borrados que ya hemos leído y para lo que, además, entra en juego nuestra intuición, pues solo sería posible a través de un ‘truco’: hacer una copia de seguridad. Estamos teniendo una conversación con alguien y tenemos la sensación de que la podría borrar, por lo que para evitar perder la conversación utilizamos esta estrategia.

Para ello, hay que pulsar en ‘Configuración’, acceder a ‘Chats’, ‘Copia de seguridad’ y pulsar en ‘Guardar’, pero es importante que hagamos la copia solo en el teléfono, descartando la opción de iCloud. Si, a partir de ese momento, la conversación fuera borrada, tenemos la opción de restaurar la copia de seguridad, recuperando todos los mensajes tal y como estaban en el momento de nuestra copia. También podríamos hacer capturas de pantalla, pero en este caso no tendríamos la información en la aplicación de mensajería, sino en el carrete y, seguramente, en varios archivos diferentes, aunque es menos engorroso.

/psg