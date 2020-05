El confinamiento ha cambiado nuestra forma de vida en todos los sentidos, y, uno de ellos, es el trabajo. Hemos pasado de convivir con nuestros colegas en una oficina en la que pasábamos ocho horas al día a ver a esos mismos compañeros por videollamada, mientras seguimos realizando nuestras obligaciones en casa. Nuestro hogar se ha acondicionado para convertirse en nuestra nueva ‘ofi’: ha llegado el teletrabajo.

Pese a las cientos de recomendaciones que sigamos (o no), para ser verderamente efectivos y no dejarnos llevar por la pereza, puede que el teletrabajo esté repercutiendo en nuestra salud. No solamente porque debemos aprender a conciliar los horarios (trabajar en casa no significa no descansar nunca, ni tampoco hacerlo en pijama), sino porque se trata de una situación excepcional en la que nunca nos habíamos encontrado antes y de la que cada día aprendemos algo nuevo.

Estas son algunas de las maneras en las que el teletrabajo puede estar repercutiendo en tu salud, y quizá ni te hayas percatado.

Tu postura ha empeorado

Asúmelo, no es lo mismo trabajar en una oficina, rodeado de jefes y compañeros, que en tu casa con una lata de cerveza y unas patatas al lado. En la comodidad del hogar nos relajamos, y eso puede traducirse en peores posturas a la hora de empezar a currar. Además, es probable que te levantes menos veces, lo que hará que la espalda se cargue más. A largo plazo, esto puede producir serias complicaciones, como lesiones musculoesqueléticas de los nervios. Aunque teletrabajes, intenta mantener la mejor postura por tu propio bien.

La vitamina D

Es esencial para nuestro cuerpo y, sin embargo, está siendo difícil tener suficiente durante el confinamiento. Según indica la dermatóloga Lisa Bruno en ‘Best Life’: “La vitamina D es fundamental para mantener la salud cognitiva y el funcionamiento. Sin embargo, incluso antes de la crisis del COVID-19 aproximadamente el 50% de la población no recibía suficiente. Ahora se ha agravado la situación”. Si no sales a comprar o a trabajar y no tienes casa con jardín o terraza, la experta recomienda que te asomes a la ventana al menos 15 minutos diarios.

Ni te ejercitas ni duermes bien

Están muy relacionados. Si te despiertas por la mañana y ya te sientas a trabajar, y solo te levantas para ir al sofá a leer o ver la televisión, es lógico que al final del día tu cuerpo no esté lo suficientemente cansado para dormir apropiadamente. Los expertos recomiendan andar, aproximadamente, 10.000 pasos al día, por muy difícil que te parezca conciliarlo con el teletrabajo deberías intentarlo.

Para que no se resienta tu vista trabaja las horas adecuadas y descánsala de vez en cuando, mirando hacia un punto lejano en el horizonte

Nuestros horarios y nuestra forma de vida han cambiado y eso el cuerpo lo nota. Algunos posibles problemas de salud que resultan de la falta de sueño incluyen el deterioro de la función cognitiva y el sistema inmunitario, depresión, ansiedad o hipertensión, por lo que si estás teniendo problemas para conciliarlo, intenta paliar el problema haciendo más ejercicio.

Los ojos se resienten

Fatiga visual, dolores de cabeza, visión borrosa, dolor de cuello y hombros… el pasar tantas horas frente al ordenador, y directamente encender la tele o coger el móvil cuando acabas, puede agravar con mucho la situación. Si, además, no tienes una iluminación adecuada o un espacio acondicionado, y continúas con una mala postura (te hemos avisado), todo puede ir a peor. Intenta trabajar las horas adecuadas y descansa la vista de vez en cuando, mirando hacia un punto lejano en el horizonte durante unos segundos.

Tienes más problemas digestivos

Estar sentado demasiado tiempo puede afectar negativamente a tu sistema digestivo. Según el ‘Canadian Journal of Gastroenterology’, la falta de ejercicio, una característica principal de un estilo de vida sedentario, comprime los órganos del cuerpo y disminuye el flujo sanguíneo, lo que puede conducir a enfermedad inflamatoria intestinal. Además, la compresión del abdomen mientras estás sentado ralentiza la digestión, lo que resulta en hinchazón, gases, calambres y acidez estomacal. Volvemos al punto número 3, ¡ejercítate un poco! También será bueno para luchar contra la ansiedad propia de esta crisis que estamos viviendo actualmente.

