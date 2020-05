El presidente Donald Trump amenazó el lunes con suspender permanentemente la financiación de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud si ésta no hace “mejoras sustanciales” en los próximos 30 días.

Washington suspendió su aportación a la OMS a mediados de abril, acusando a la organización de posicionarse del lado de Beijing, así como de encubrir y de manejar mal la pandemia de coronavirus.

Trump tuiteó el lunes imágenes de una carta dirigida al director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En la carta, Trump enumera lo que, según él, son ejemplos de los fallos cometido por la OMS durante la pandemia, incluido ignorar los primeros informes sobre la aparición del virus.

“Está claro que los reiterados pasos en falso de usted y su organización para responder a la pandemia han sido extremadamente costosos para el mundo. La única forma de avanzar para la Organización Mundial de la Salud es si realmente puede demostrar independencia de China”, le dice Trump al director de la OMS en la carta.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020