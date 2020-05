Las experiencias de índole paranormal siempre han sido historias escalofriantes y sorprendentes que rayan en lo que podemos entender como realidad. Pero todos hemos escuchado de amigos, conocidos o incluso hemos vivido nosotros mismos situaciones que nos demuestran que hay algo que va mas allá de lo que percibimos y podemos entender.

Celebridades de Hollywood también han experimentado este tipo de situaciones que les ha quedado grabada en sus memorias y que han compartido en algunas entrevistas. Hoy te contamos algunos de sus encuentros paranormales:

Miley Cyrus

La famosa actriz y cantante vivió una situación terrorífica junto a su hermana. Miley se encontraba en Londres cuando escuchó un grito salir del baño en el cual se encontraba su hermana tomando una ducha. Entró para ayudarla y vio que el agua estaba ardiendo; ella le dijo que había visto cómo la perilla giraba por sí sola, calentando la ducha al máximo y dejando su piel roja.

Miley ya sabía exactamente lo que era, ya lo había visto a él, un niño pequeño, también en el baño. Una vez se sentó en el lavamanos y la vio ducharse. La noche siguiente, allí estaba otra vez, esta vez balanceando los pies. “Fue realmente tan aterrador”, dijo Miley en una entrevista a Elle.

Joe Jonas

El cantante confesó a la revista Cosmopolitan que presenció una actividad sobrenatural mientras vivía con amigos que lo llevó a creer en la existencia de los fantasmas. La estrella de los Jonas Brothers compartió: “Solía ​​vivir en una casa embrujada. Muchas cosas espeluznantes sucedieron. Por la noche oía gente caminando por la casa y las luces se encendían y apagaban. Creo en los fantasmas ahora, seguro. Vivía con amigos y pronto nos mudamos ”.

Keira Knightley

La actriz británica durante una aparición en el programa The Tonight Show con Jay Leno contó cómo fue visitada por un fantasma mientras se alojaba en un lujoso hotel en Los Ángeles. “No creo en los fantasmas, pero he visto uno, ya que no sé cómo explicarlo”.

Y continuó, “Me estaba quedando en este hotel en Los Ángeles y mi madre había venido para quedarse conmigo. Tuve mucha suerte: era una habitación muy bonita, con un dormitorio y una sala de estar. Entré en la sala de estar, ya que acababa de salir de la ducha y había un chico sentado en el sofá.” El sujero llevaba una camisa de color burdeos y el pelo corto y negro y Keira le dijo: “Hola, lo siento mucho pero estás en mi habitación” y desapareció.

Katy Perry

La estrella de la música Katy Perry tuvo un encuentro paranormal con un fantasma durante una sesión de vídeo para su nuevo perfume. “Katy se asustó en su camerino”, reveló una fuente al Daily Star. “Estaba sola y vio la figura fantasmal de un hombre con bigote mirándola en el espejo”. La filmación se estaba realizando en una antigua mansión de estilo castillo francés en Hollywood y ocurrido el incidente, “Ella dejó escapar un grito todopoderoso y huyó de su habitación con horror”, agregó la fuente.

Matthew McConaughey

El actor convive en su casa de Hollywood con un fantasma a la que llama Madame Blue, así le contó al sitio TeenHollywood.com sobre el suceso: “La primera noche escuché ruidos, escuché sonidos de bajo, madera moviéndose y coyotes, pero luego escuché este sonido como una moneda de diez centavos cayendo desde tres metros del suelo sobre una mesa de vidrio. Salí de la cama y dije: ‘Eso es demasiado problema, hombre, eso es hecho por el hombre, y esa no era la casa”.

Así que se fue a averiguar, “Estoy corriendo por todas partes desnudo… voy abajo y no hay nada allí, pero la vio entonces. Ella no tiene problemas conmigo, nos llevamos muy bien. Ella es un fantasma genial. Quizás estar desnudo todo el tiempo es la razón por la que nos llevamos bien”.

Kate Hudson

Kate Hudson apareció en un programa de entrevistas británico y le dijo al presentador Alan Carr que tanto ella como su madre pueden sentir las “quintas energías”: “Mi madre Goldie y yo podemos ver personas muertas. Realmente no es ver, es sentir un espíritu. Una quinta energía. Hudson vio el terrorífico fantasma de una mujer sin rostro y entonces dio un consejo sobre que hacer en un momento así: “Cuando ves algo, se supone que debes decirle a la energía de qué año es y que no pertenecen allí”.

Jessica Alba

La actriz Jessica Alba tuvo un encuentro fantasmal en la casa de sus padres cuando aún era adolescente, según Wet Paint. Jessica afirma que fue visitada por un ser de otro mundo que la dejó tan aterrorizada que se negó a quedarse en su casa. “No tenía idea de qué era. Sentí esta presión y no podía levantarme, no podía gritar, no podía hablar, no podía hacer nada”. contó la actriz y agregó: “Algo definitivamente me quitó las mantas y definitivamente no podía levantarme de la cama, y ​​luego, una vez que lo hice, grité, corrí a la habitación de mis padres y no creo que haya pasado muchas noches en esa casa nunca más”.

Salma Hayek

Salma Hayek está convencida de que su hija puede ver fantasmas. La actriz dice que Valentina, tiene un sexto sentido que le permite comunicarse con los espíritus. En el programa The Rachel Ray Show la actriz contó: “Anoche vio un fantasma. Estoy convencida. Se despertó y sus ojos estaban abiertos. Y está mirando un punto específico y dice: ‘No no no no, au revoir ‘, que significa adiós en francés. “Y está mirando a alguien, pero no hay nadie allí. Estaba tan asustada y dije: ‘Sí, au revoir, ¡quien quiera que seas, sal!’ Y luego comenzó a decirlo en inglés: “¡Bye bye, bye bye!”.

