Primero parecía que íbamos a tener un largo confinamiento, tal vez hasta el final de las vacaciones de verano. Eso fue hasta hace aproximadamente dos semanas. Entonces, de repente, el clima cambió, atmosférica y metafóricamente, y tal vez de manera extraña. Se están levantando restricciones en Alemania, España, Grecia y otros lugares. Incluso el Reino Unido, uno de los países más afectados en infecciones y muertes por COVID-19 en Europa, está pensando en “reabrir la economía”. Sin embargo, a principios de este mes, India extendió su bloqueo durante otras dos semanas en medio de crecientes preocupaciones de que, si las naciones alivian las restricciones demasiado pronto, el mundo podría ver una segunda ola de infecciones.

Y esto nos lleva al momento en que nos encontramos. Aproximadamente 108 millones de personas están bajo confinamiento restrictivo luego de que se registraran 34 nuevos casos de coronavirus y una muerte en la provincia de Jilin. Ha habido al menos tres nuevos casos de COVID-19 el sábado y dos domingos. En general, la provincia de Jilin tan solo tiene 127 casos confirmados y dos muertes desde que el virus surgió a finales del año pasado. Todo parece indicar que una segunda ola de coronavirus es inevitable, y seria realmente mucho peor que la que hemos visto. Los expertos hablan de una recesión económica sin precedentes mientras los científicos son incapaces de encontrar una vacuna, lo que ha provocado que muchas personas crean que esta pandemia es el principio del apocalipsis. Y lo cierto es que tal vez sea así, ya que explicaría la gran cantidad de extraños objetos voladores que se han visto “abandonando” la Tierra en los últimos días.

Evacuación masiva desde la Tierra

El 18 de mayo de 2020, una cámara de la Estación Espacial Internacional (EEI) registró algo realmente insólito, miles de extraños objetos que simultáneamente salen disparados desde la superficie de nuestro planeta y vuelan al espacio exterior. Según se puede apreciar en el video original publicado en el canal del proyecto “Visualización de la Tierra en Alta Definición (HDEV por sus siglas en inglés)” en la plataforma Ustream, los objetos parecen despegar a gran velocidad y no son los restos los restos de los cohetes de combustible líquido.

El extraño momento comienza a los 44 minutos, un momento donde surgen extraños orbes que no que no parecen corresponder a nada que conozcamos. Los escépticos consideran que se trata de partículas de hielo que se desprenden de la EEI y que son reflejadas en la cámara gracias a la luz solar. Pero para los expertos en la materia no hay ninguna duda al respecto, se trata de la evacuación masiva de miles de ovnis abandonando nuestro planeta.

Para ellos las imágenes demuestran que los extraterrestres han estado muy presentes en nuestro planeta desde la antigüedad. Esta civilización o civilizaciones de otros mundos tendrían sus propias bases subterráneas y submarinas en la Tierra, pero la pregunta que se hacen algunos es ¿qué los ha llevado a evocar masivamente la Tierra?

Consideran que esta estrategia solo se puede llevar a cabo si nuestro planeta está condenado y es muy peligroso estar en él. Pero la amenaza no seria la pandemia de coronavirus, como algunos han sugerido, más bien sería de nuestra estrella más cercana. Como publicamos ayer, los científicos de la NASA han confirmado que el mínimo solar que predijeron hace tres años se ha cumplido.

Y los científicos han advertido que se repetirá el mínimo de Dalton, uno de los períodos climáticos más extremos de la historia. Duró más de tres ciclos solares, desde 1790-1830, y dio como resultados fuertes nevadas, heladas profundas y enfriamiento general en todo el mundo, además de cambios climáticos drásticos, terremotos, erupciones volcánicas y hambruna. Fue el infierno en la Tierra.

Y si desafortunadamente se cumplen las peores predicciones, tal vez nos encontraríamos ante una extinción masiva, tal como ocurrió con los dinosaurios. Lo cierto es que no sabemos si este será el caso, pero todos los eventos que están ocurriendo en los últimos meses parecen indicar que algo ocurrirá en nuestro planeta. Y este video puede ser la evidencia de que ya no queda mucho tiempo.

¿Qué opinas sobre el video de la EEI? ¿Se trata de una evacuación masiva de ovnis? ¿O tienes otra explicación?

/psg