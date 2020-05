No solo fue en la comuna de El Bosque, también en Estación Central (Villa Francia) y en Huechuraba (La Pincoya) hubo incidentes violentos durante la jornada del 18 de mayo. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, informó la presentación de 3 querellas contra 15 personas por saqueos; porte y uso de bombas molotov; desórdenes públicos y por no respetar la cuarentena y poner en riesgo la salud pública.

Galli detalló que de estos, 10 son acusados por el saqueo a una distribuidora de gas durante la tarde del lunes; 3 por desórdenes públicos y barricadas, y 2 por porte de bombas molotov; quienes tenían 12 botellas adaptadas para la fabricación de estos explosivos.

“Estos hechos no solo son graves en sí mismos, sino que lo son aún más pensando en que estamos en época de pandemia y todos los esfuerzos del Estado deben estar puestos en proteger la salud de la población. Cualquier demanda legítima tiene como límite la no utilización de la violencia”, dijo el subsecretario.

A esto se suman las declaraciones del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien en Radio Duna hizo una crítica a dirigentes políticos por las manifestaciones en El Bosque: “Es absolutamente irresponsable aprovecharse de la circunstancias actuales para exacerbar y llamar a la gente a movilizarse. Esto no es el 18 de octubre”. El secretario de Estado añadió que “es inaceptable aprovechar esta pandemia para exacerbar las diferencias. Necesitamos colaboración, apoyo, unidad. No hay que polarizar el país cuando todos sabemos que estamos en una situación que es muy difícil para todos”.

Blumel subrayó que a los municipios se le transfirieron $81.000 millones para ir en ayuda de los habitantes de sus comunas; y recordó que un día antes de estos sucesos, el Presidente Sebastián Piñera anunció en cadena nacional la entrega de 2,5 millones de cajas de alimentos. Pues la razón argumentada por los manifestantes era que había gente que no tenía nada que comer. El desempleo en Chile tras los efectos del estallido social del 18 de octubre y luego de la pandemia originada por el coronavirus llegó a 8,2% en el trimestre enero-marzo, siendo la Región Metropolitana la más afectada.

La bancada de diputados del Partido Comunista se pronunció en contra de los dichos del ministro Blumel. Calificaron sus palabras como “injustas y lejanas a la realidad”. Sin embargo, el comunicado llegó luego de que el diputado Juan Antonio Coloma denunciara a través de las redes sociales que “lo de El Bosque fue orquestado por miembros del PC!!” y compartiera una imagen, a rostro descubierto de una de las personas que protestó el lunes en esa comuna: “Él es Eduardo Leiva, vive en La Pintana, dirigente de los Comité Gladys Marín y Víctor Jara y activo miembro del PC”.

Que no te engañen !!

Lo de #ElBosque fue orquestado x miembros del #PC !!

El es Eduardo Leiva, vive en La Pintana, dirigente de los Comite #GladysMarin y #VictorJara y activo miembro del PC Basta de utilizar la angustia y el dolor de quienes lo están pasando más mal pic.twitter.com/iueJ3ydMrT — Coloma Diputado (@Tono_Coloma) May 19, 2020

Leiva es representante de la Junta de Vecinos Pablo Neruda 20-6 de la Comuna de La Pintana y se le ha visto retratado, en más de una oportunidad, con dirigentes comunistas como el alcalde de Recoleta Daniel Jadue y la diputada Camila Vallejo.

El 27 de abril de este año, un funcionario de la Municipalidad de La Pintana presentó una querella en contra de Leiva por el delito de “amenazas”, ya que durante un operativo de sanitización y limpieza de los espacios públicos de la comuna, este se negó a que el funcionario cumpliera con el operativo y exigiéndole que se retirara del sitio le dijo: “que querí, ¿que te pesque a balazos?”.

Leiva además es simpatizante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez; y en el perfil de Instagram de los Comités Víctor Jara/Gladys Marín, identificado con el usuario allegado_rodriguista, hay diversas fotografías suyas vistiendo un suéter con el logo del FPMR, portando banderas del Frente o con su estandarte en el lugar en el que realizan sus reuniones.

El lunes envió un mensaje desde el epicentro de las protestas. «Esta hue… no la para nadie. Todos contra Sadi Melo, todos contra la Claudia Pizarro, todos contra los políticos corruptos», dijo tras sacarse la mascarilla con motivos mapuches que llevaba en el rostro.

Para el estallido del 18 de octubre Leiva convocó en reiteradas ocasiones a protestar. En sus redes sociales. «Vamos hermanos rodriguistas y lautaristas, todos contra la yuta», se lee en un uno de sus mensajes. O en otra imagen donde aparece tomando cerveza donde se jacta de terminar un «día de lucha» de tirar molotov y piedras a carabineros.

Las publicaciones en Facebook del FPMR de la guerrilla colombiana

En el perfil de Facebook del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, durante el mes de mayo hay distintas publicaciones que muestran las manifestaciones, por ejemplo, el 1 de mayo compartieron un video de un grupo de personas reuniéndose en Baquedano; y el 16 de mayo publicaron un video del Ejército de Liberación Nacional (ELN) repartiendo comida en Colombia. Esta es una guerrilla que opera en ese país que se define como de orientación marxista-leninista y pro-revolución cubana.

Luego de esto, desde su perfil comenzaron a hacer publicaciones que aluden al tema de la alimentación en Yungay, y tras las manifestaciones del lunes escribieron un comunicado en el que afirman: “El pueblo está pasando hambre y sale a las calles desesperado, este gobierno neoliberal no ha sido capaz de resolver los problemas y necesidades más urgentes”. Califican los planes y programas del gobierno como “migajas”.

“En comunas como El Bosque el hambre está generando la salida de los y las pobladores de sus casas exponiéndose a la pandemia, a los militares, al toque de queda. Sumando a las precariedades a las limosnas de ayuda, el trato inhumano y al igual que en Ecuador, los cadáveres de los pobladores que han muerto en sus casas por Covid 19. No son retirados”, dicen, cosa que no ha sucedido en Chile.

Y cierran con un llamado: “Hoy es el momento de salir a organizar, en pequeños núcleos de patriotas dispuestos a luchar con todas las fuerzas por una sociedad para todos y todas. En el camino iremos tejiendo las redes y uniéndonos unos(as) a otros(as) para cubrir esta larga y angosta faja de tierra que tanto necesita de ti. A los y las jóvenes llamamos a ocupar su puesto en los combates venideros, a organizarse y trabajar junto al pueblo en los territorios, apoyando las ollas comunes, sanitizar, adquisición de alimentos para organizar el apoyo a los más necesitados(as) y apertrecharnos para las futuras luchas”.

Por otro lado, desde el perfil del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, fundado por ex militantes del Frente, también se invitó a tocar cacerolas y a protestar. La instancia está llamando a caminar “este 1 de junio a una gran jornada de lucha”, asegurando que “el virus es el capitalismo”. Durante todo el mes de mayo han sido frecuentes en ese perfil información sobre jornadas de “olla común”, en especial en Villa Francia.

Los comités de protesta de la Aces

Otras agrupaciones como la Aces (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, grupo que llamó al sabotaje a la PSU) comenzaron a organizar durante el mes de abril “comités de organización de la protesta”, los cuales, explican, “tienen el propósito de crear nuevas formas de movilización ajustadas a la crisis sanitaria que estamos viviendo, ya que no hemos recibido respuesta alguna a las demandas que tenemos como pueblo, y que todavía tenemos de presidente a aquel que dijo ‘estamos en guerra’, cuando estábamos en las calles con nuestras cacerolas, el que ha torturado, mutilado y matado a nuestrxs vecinxs”.

Luego de esto compartieron imágenes de las manifestaciones del 1 de mayo en las que advertían: “Esto es lucha de clases, hoy más que nunca unidos contra el virus empresarial”. Mientras que el lunes afirmaron en un escrito: “La crisis económica y la cesantía ya dejan ver el desabastecimiento dentro de nuestras casas… Hacemos el llamado a salir a las esquinas o cacerolear desde sus ventanas y a reunirse en todas las esquinas principales hoy 18 de mayo, desde las 19.00 hrs en adelante”.

Otra organización que ha sido activa en exigir la renuncia del Presidente Piñera y que ayer se unió a las convocatorias al cacerolazo fue la Coordinadora Feminista 8M. “A 7 meses del 18 de octubre, seguimos exigiendo una vida que valga la pena vivir, partiendo por demandar cuarentena total con dignidad en todos los territorios. Sin hambre, sin precariedad. El gobierno es responsable”, publicaron.

El lunes también fue el momento para que reaparecieran las intervenciones en la Torre Telefónica, a cargo de Delight Lab, quienes proyectaron sobre el edificio la palabra “Hambre”. Junto con la imagen en sus redes, difundieron un mensaje en el dicen: “Hacemos el llamado a que se agilicen las medidas de ayuda en los hogares del país para que no tenga que salir las personas a manifestarse y exponerse en plena cuarentena”.

Esta misma organización en octubre pasado proyectó las palabras y frases: “Dignidad», «No estamos en guerra, estamos unidos» y «¿Dónde está la razón?» en la torre.

Tras los sucesos en El Bosque, parlamentarios del Partido Socialista, del PC, Convergencia Social, Revolución Democrática y del Partido Humanista, se pronunciaron en sus redes sociales, apoyando las protestas.

La ex candidata presidencial Beatriz Sánchez exclamó en Twitter: “¡Chile Tiene Hambre!”; la diputada Camila Vallejo (PC) insistió: “El hambre no se quita con represión”; la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, publicó “en vez de mandar represión, vayan a explicar a la gente hambrienta cómo alimentar a sus hijos”. Representantes del Frente Amplio, como los diputados Gabriel Boric y Gael Yeomans también se refirieron al tema, mientras la Juventud del Partido Socialista tuiteó: “La cuarentena declarada por un gobierno de maniáticos y asesinos, ya ampliamente demostrado con las manifestaciones de octubre, sólo traerá desastres para la clase trabajadora. La cuarentena no puede ser un privilegio de clase, debe ser un derecho de todas y todos los chilenos”.

Por Emily Avendaño para ellibero.cl

