El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, recordó que hoy se cumplen dos años de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela y volvió a rechazar al régimen de Nicolás Maduro como vencedor de esos comicios.

“Hace dos años hoy, Maduro mostró al pueblo venezolano y al mundo que no puede haber elecciones libres y justas mientras ocupe el Palacio de Miraflores”, indicó Pompeo a través de su cuenta de Twitter.

Y agregó: “El Marco de Transición Democrática proporciona una hoja de ruta para una transición democrática pacífica para Venezuela”.

Two years ago today, Maduro showed the Venezuelan people and the world that there can be no free and fair election while he occupies Miraflores Palace. The Democratic Transition Framework provides a roadmap for peaceful democratic transition for Venezuela. https://t.co/eB5TDZIuBk

