Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unicos con la promesa de impulsar el crecimiento económico por encima del 3% en su mandato, para lo cual ejecutó criticadas medidas como los recortes de impuestos corporativos o políticas proteccionistas que desataron la guerra comercial, las cuales, junto con otras, se llegaron a denominar ‘Trumponomics’.

Pero llegó la pandemia y hundió parte de los éxitos que había alcanzado, justo cuando enfila el año en el que se juega su reelección.

Y es que el comportamiento económico previo al coronavirus era positivo. Aunque nunca logró cumplir su promesa de crecer a más del 3% (lo hizo al 2,4% en 2017, al 2,9% en 2018 y al 2,3% en 2019), sí mantuvo durante su presidencia el periodo más largo de expansión de la historia del país.

Asimismo, aunque la deuda pública siguió subiendo, mantuvo una baja inflación, una tasa de desempleo récord que hasta febrero era de 3,5%, e incluso la guerra comercial con China le permitió ir reduciendo progresivamente el déficit comercial que todavía tiene con el gigante asiático hasta el 15,6% en enero, el menor dato desde 2016.

No obstante, la covid-19 ha tumbado la mayoría de estos indicadores. Según Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana, “la pandemia terminó por completo con ese ciclo de crecimiento basado en el consumo, las reducciones de impuestos y el proteccionismo, el cual no era sostenible y con la crisis actual se ha demostrado su fragilidad. Ya estamos viendo resultados negativos en ingresos, valor agregado y salarios, y eso supondrá un fuerte golpe”.

Desde luego, las cifras no están a su favor. Mientras que en el 2016, cuando asumió la presidencia, el PIB creció 1,6%, este 2020 se espera una contracción de al menos 5,9% según el FMI. En el primer trimestre ya cayó 4,8%, mientras que el desplome en el segundo varía desde el 12% que espera el Congreso, hasta el 30% que planteó el asesor de Trump, Kevin Hassett o el 34% de Goldman Sachs.

En el tema laboral, el panorama tampoco es halagüeño. Trump tomó su mandato con una tasa de desempleo de 4,9%, mientras que este año el FMI espera un 10,4%. Otros no son tan optimistas y ven ese dato cerca del 20%. De hecho, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que el dato podría llegar al 25%. De momento, la cifra es de 14,7%, la máxima desde la Gran Depresión, y se han reportado la destrucción de 36 millones de puestos de trabajo.

Asimismo, el mandatario republicano asumió el control de la Casa Blanca con una deuda pública que según el FMI era de 106, 82% del PIB nacional, mientras que se estima que los planes de estímulo y otras medidas lleven ese indicador hasta más allá del 131%. El déficit fiscal también sufriría un incremento, pasando de 4,27% que registraba en 2016, al aproximadamente 15,4% con el que terminaría el presente año.

Estos datos macroeconómicos se complementan con otros como la caída en los mercados financieros, que en lo que va de este 2020 llega a casi el 20% en el caso del Dow Jones, índice principal de Wall Street.

Y también llegan a las empresas. La producción industrial y de las fábricas de Estados Unidos cayó un 11,2% en abril, lo que según la Reserva Federal es la mayor pérdida que se ha registrado en los 101 años desde que se empezó a hacer la medición.

Además, las ventas minoristas tuvieron un desplome de 16,4% en este mismo periodo, el mayor descenso mensual desde que comenzaron los registros en 1992, lo que demuestra que el consumo, que era el gran motor, también se frenó.

Todo esto ha provocado que muchos estadounidenses hayan girado la cabeza hacia el mandatario por su manejo de la crisis. De acuerdo con un reciente sondeo de RealClearPolitics, el 52,3% de los ciudadanos desaprueba la gestión de la pandemia, mientras que el 58,1% opina que el país va por una mala dirección bajo su mandato.

De acuerdo con la profesora de economía del IE Business School, Gayle Allard, “Trump está empezando a desesperarse porque su popularidad se basaba en gran parte en la economía y el desempeño de la bolsa. Con el paro en el 14,7% y la economía en una recesión cuyas dimensiones aún no conocemos pero que promete ser la peor desde los años 1930, ya no puede decir que hay que votarle por su éxito económico.

Consiguió que se imprimiera su nombre en el cheque que se envió a las familias americanas, pero igual no es suficiente para contrarrestar la sensación de descontrol del virus y la inmensa pérdida de puestos de trabajo, producción y rentas que se están viviendo en estos meses. Sin embargo, fiel a su estilo, él sigue buscando un culpable de la crisis. De momento lo ha intentado con el expresidente Obama, con China y con los gobernadores demócratas que han cerrado la actividad en sus estados”.

DE CARA A ELECCIONES

Mientras que hace tan solo unos meses, la economía bajo la tutela de Trump era precisamente uno de los aspectos que más le iba a beneficiar de cara a las elecciones de noviembre, hoy en día ya se piensa que puede ser su principal problema para la reelección.

Por el momento, la desaprobación del republicano está en el 51,4%, mientras que en su lucha contra el demócrata Joe Biden, si las elecciones fueran hoy, el que fue vicepresidente de Barack Obama obtendría el el 47,7% de los votos por el 43,2% de Trump.

“Todos estos datos apuntan a que habrá un ajuste muy fuerte, y también una recuperación mucho más lenta de lo que se espera, y eso pone en cuestión la reelección de Trump. No es descartable, pero le va a resultar muy difícil competir, asegura Restrepo.

Pero no solo la economía será un problema en ese objetivo. Tal como explica el analista político, Robert Valencia, “Donald Trump realmente no ha entendido que el manejo económico no puede estar alejado de tener una estrategia para controlar el coronavirus.

Este es el país más afectado y, sin embargo, solo se piensa en reabrir la actividad sin tener las pruebas suficientes y sin un plan definido. Esto, lo único que generará es que haya un rebrote y se tenga que empezar de 0, lo que hará que el impacto sea mucho mayor”.

Como agrega Valencia, “esta falta de estrategia es un punto de inflexión, y ayudará a que el equipo de Biden lo utilice en las elecciones. El Gobierno pensó que envió un cheque de US$1.200 a cada persona y con eso se iban a cubrir todas las necesidades, pero es miope respecto a los problemas de la población. Lo único que parece claro es que Trump parece querer ganar réditos políticos abriendo las economías, pues su base de votantes son los que están protestando contra el confinamiento”.

