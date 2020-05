El ministro de la Segpres, Felipe Ward, argumentó esta tarde razones de carácter sanitarias para apoyar la idea de prorrogar la Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera, fijada para el próximo 1 de junio.

De esta forma, confirmó el apoyo de La Moneda a la reforma constitucional presentada por el senador Jaime Quintana (PPD), la cual considera que el mensaje se haga el 5 de septiembre de este año.

“Luego de conversar con el Presidente de la República, de haberle comentado esto a usted (la titular del Senado, Adriana Muñoz) y al presidente de la Cámara de Diputados, nos gustaría acoger esta solicitud que se ha hecho departe de algunos parlamentarios”, informó Ward durante la sesión telemática de la Sala del Senado.

Con esto, Ward explicó que “los argumentos que nosotros creemos que hay que considerar en relación con esta iniciativa planteada, son primero los de carácter sanitario. Estamos viviendo una situación tremendamente complicada en todo el territorio nacional, es en virtud de esa situación que se plantea por parte de los señores parlamentarios el poder asistir a la Cuenta Pública de manera telemática”.

Sin embargo, recordó que “en la medida que los casos van aumentando y que además hay parlamentarios que han empezado a dar positivo en los exámenes (por coronavirus) que se han realizado, creo que es de toda lógica analizar y actualizar esa decisión”.

“Lo digo con toda franqueza presidenta, creo que hay que actualizar esa decisión, eso es lo que me ha pedido el Presidente de la República, de forma que nos podamos enfocar en un 100% en lo que es lo más importante que es el cuidado de la vida y la salud de las personas”, sostuvo.

En esa línea, el ministro expresó que “nos parece que es adecuado pensar en una prórroga de la Cuenta Pública, yo sé que usted había manifestado presidenta una preocupación legítima entorno a que esto debía tener el tono republicano que siempre ha tenido e idealmente realizarse en el lugar que siempre se ha realizado y tener las características que siempre tiene”.

“Nos gustaría plantear como Gobierno que acogemos la solicitud que se ha planteado de parte de varios parlamentarios (…) hay una iniciativa presentada que nos gustaría se pudiera apoyar por parte de todos los parlamentarios en la línea de tener la Cuenta Pública, sino me equivoco esa moción señala que es el 5 de septiembre lo que me parece adecuado en razón de todos los argumentos que le he dado recién”, concluyó.

