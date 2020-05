Cuadros republicanos están reclutando médicos “muy a favor de Trump” para que se presenten en la televisión y recomienden reactivar la economía estadounidense lo antes posible, sin esperar a que se cumplan los parámetros fijados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para combatir la propagación del nuevo coronavirus.

El plan fue analizado en una conferencia telefónica del 11 de mayo de la que participó un miembro importante de la campaña de reelección de Donald Trump, organizada por CNP Action, agrupación afiliada al Consejo para Políticas Nacionales (Council for National Policy), que sigue la línea republicana. La Associated Press recibió una grabación filtrada de la llamada de una hora, que le entregó el Centro para los Medios y la Democracia (Center for Media and Democracy), una organización progresista.

CNP Action es parte de la Coalición Salvemos Nuestro País (Save Our Country Coalition), una alianza de organizaciones conservadoras formada a fines de abril para impulsar el fin de los confinamientos dispuestos en respuesta a la pandemia.

La reactivación de la economía es considerada vital para las posibilidades de reelección de Trump a fin de año.

