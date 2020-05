“En la práctica, el único virus que está circulando en este momento en el país es el virus del coronavirus. Vale decir: en la práctica, toda persona que tiene una infección respiratoria originada en un virus, es muy improbable que esa infección se deba a otro agente sino a coronavirus”.

Fueron las palabras emitidas este miércoles por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, al informar de una recomendación del comité de expertos que asesora al Minsal con respecto a la definición de casos relacionadas al coronavirus.

Para explicarla, entregó como contexto esa noción: que el sistema de salud ha constatado que la causa más probable para una infección respiratoria hoy corresponde al SARS-CoV-2.

“Como ocurrió el año 2009 con la influenza humana, en que prácticamente todas las personas que tenían una infección viral respiratoria era influenza humana, lo mismo está empezando a ocurrir con el coronavirus”, dijo. “De hecho, la circulación de otros virus que se monitorizan, dígase el de la influenza, el adenovirus y el virus sincicial respiratorio, en la práctica no están circulando en el país”.

Así, el ministro fue enfático en su mensaje. “Como contexto para lo que voy a señalar de definición sugerida por el comité de expertos, tenemos que asumir que una persona que desarrolla síntomas respiratorios, lo más probable es que se deba a una infección por coronavirus”, aseguró.

Son los datos que aparecen en el sistema de vigilancia de virus respiratorios en el país, explica a Emol el epidemiólogo del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina de la U. del Desarrollo, Manuel Nájara.

“En distintos centros, que se llaman ‘centinelas’, se hace la medición de cuál es el microorganismo que está provocando la enfermedad en personas que tienen cuadros respiratorios. Lo que se ha mostrado es que, desde mediados de marzo en adelante, la cantidad de virus circulantes distintos del coronavirus se redujo sustancialmente”.

“Lo único que se ha aislado en mayores de 15 años en las últimas semana es coronavirus, es decir que no hay otros virus que estén causando el cuadro pulmonar que estamos observando. Entonces, cuando alguien llega al servicio de urgencias con esos síntomas, lo más probable es que sea coronavirus, dado que hay muy poco de los otros circulando”, explica. En el caso de los niños menores de 15 años, la presencia de adenovirus y virus sincicial representan en conjunto menos del 15% del total de infecciones respiratorias.

¿También el resfrío común?

La explicación del ministro generó inquietud en la ciudadanía, que se volcó a las redes sociales a plasmar sus dudas. “¿Todos los que están con síntomas de resfrío es coronavirus?”, “¿Si tengo un cambio de temperatura y me resfrío?”, “¿Me están diciendo que si no he salido y no he tenido contacto con nadie, pero me resfrío por andar a pie pelado en la casa estoy siendo portador de virus?”, preguntaban los usuarios.

Al respecto, Nájara aclara que los datos registrados corresponden a las infecciones respiratorias que se consultan en el hospital. “Cualquier cuadro respiratorio con fiebre, tos, malestar y mialgia, hoy en día, lo más probable es que sea coronavirus, pero como no hay detectado ningún otro virus, es probable que las bronquitis en la casa, que son más leves, también sean coronavirus”, acota. “Hoy día el espectro de enfermedades distintas de coronavirus es muy bajo”.

Lo mismo opina la infectóloga pediatra de la Red de Salud UC Christus, Cecilia Perret, encargada de llevar la vigilancia de los virus respiratorios. “Efectivamente, si bien no es que hayan desaparecido completamente los otros virus, están muy disminuidos”, explica. “Si alguien presenta síntomas de infección respiratoria, que pueden ser justamente lo que la gente conoce como resfrío común —moco, estornudos, dolor de garganta, tos y fiebre—, la muy baja circulación de los otros virus hacen, por probabilidad, que esos síntomas sean secundarios a covid”.

La doctora explica que existen algunos casos donde todavía se puede atribuir a otra causa, como alergia o rinitis por cambio de temperatura. “Si son claramente síntomas de una infección respiratoria, como la fiebre, de todas maneras es coronavirus. Si hay dolor de garganta también, porque no se presenta en cuadros como las alergias o los cambios de temperatura, sino que se asocian a alguna infección. Si hay tos también, salvo que sea una persona que tiene tos permanente porque es fumadora o porque tiene asma alérgica”, especifica. Todo lo demás, “especialmente si es febril”, es probable que se deba a una manifestación de covid-19. Con respecto a quienes se preguntan por síntomas de resfrío en medio de una cuarentena, la infectóloga asegura que “es difícil” que alguien pueda estar 100% aislado.”En casi todas las familias alguien sale a hacer las compras, entonces siempre existe la posibilidad de que haya algún contagio, aunque se minimiza el riesgo”, asegura. En todo caso, la doctora llama a no relajar las medidas de protección y a que no surja la noción de inmunidad al virus después de superar un resfrío. “La idea es que la gente interprete que si aparece algún síntoma respiratorio, es más probable por lejos que sea coronavirus a que sea otro de los virus habituales de esta época. Lo ideal es que la persona asuma la conducta de aislarse y protegerse, frente a la eventualidad de que sea coronavirus”, concluye.

/Escrito por Consuelo Ferrer para El Mercurio

