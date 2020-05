La cantidad de avistamientos de ovnis está actualmente en su punto más alto, según los expertos en la materia. Al parecer, se han registrado más de 100.000 avistamientos en los últimos 100 años, sin embargo, en pocos meses hemos superado todos los registros. Desde un video de una “autopsia extraterrestre” de 1995 hasta imágenes de aviones de combate que aparentemente persiguen un OVNI sobre el océano Pacífico, hay cientos de evidencias que para muchas personas son prueba de vida extraterrestre en nuestro planeta. Pero también hay que decir que la mayoría de los videos han sido desmentidos por expertos.

Esto nos lleva a una extraña teoría, que agencias gubernamentales secretas publican videos que son claramente falsos para así poder desacreditar más fácilmente los que son verdaderos. Se trataría de un sistema conocido como “distracción”, y sirve para que sea imposible identificar las evidencias que muestran como existe vida extraterrestre inteligente cooperando con los gobiernos de todo el mundo, incluso controlando nuestro destino. Como hemos comentado anteriormente, desde el comenzó de la pandemia de coronavirus hemos visto un sorprendente auge de avistamientos OVNI en todo el mundo, lo ha provocado todo tipo de reacciones entre la población. Y debido a la inesperada respuesta que está habiendo masivamente, la Marina de EE.UU. se ha visto obligada a actuar: ha reconocido tener un sistema holográfico para crear ovnis.

Tecnología holográfica

La Marina de los Estados Unidos recientemente patentó un método para crear imágenes en 3D en el aire usando plasma. La tecnología está destinada a crear una fuente de calor, alejando los misiles hostiles guiados por infrarrojos de sus objetivos. Los expertos están convencidos de que este sistema avanzado es el responsable de una serie de avistamientos de ovnis informados por los pilotos de la Marina en 2004, 2014 y 2015. Sin embargo, esta tecnología no lo explica todo.

La tecnología, revelada por la revista Forbes, es el resultado de años de investigación y desarrollo en tecnología de contramedidas de misiles. Los misiles aire-aire guiados por infrarrojos son lanzados por aviones de combate y apuntan a las señales infrarrojas del objetivo. Actualmente, los aviones pueden destruir a los misiles enemigos lanzando bengalas o “cegando” al buscador del misil.

La tecnología antimisiles basada en plasma utiliza láseres de alta intensidad integrados en la parte trasera de un avión para generar un “filamento de plasma”. Este filamento de plasma a su vez genera una señal infrarroja que se aproxima al objetivo, lo suficiente como para desviar un misil enemigo. También puede sintonizar rápidamente el plasma para que coincida con la radiación infrarroja emitida por el objetivo, creando una distracción aún más eficaz. Sin embargo, hay algo realmente extraño en el uso de filamentos de plasma inducidos por láser para crear imágenes flotantes en el aire.

“Es posible generar una imagen volumétrica 2D o 3D en el espacio”, dice la patente. “Esto es análogo a la trama de un haz de electrones en un televisor basado en un tubo de rayos catódicos. En una posible realización, se montaría un sistema láser en la parte trasera de un vehículo aéreo de modo que el rayo pueda rasparse utilizando ópticas y espejos para generar una gran imagen ‘fantasma’ en el espacio. Esta imagen ‘fantasma’ parecería restarle valor al misil de referencia del vehículo aéreo tangible”.

La patente no menciona el uso de filamentos de plasma para engañar a nadie más que a los buscadores de los misiles. Dicho esto, la capacidad de dibujar objetos en el cielo aparentemente explicaría un aspecto de los avistamientos de ovnis informados por la Marina de los EE.UU., ya que podría ser posible crear ovnis. Aunque hay que decir que es poco probable que el Pentágono publique videos de su propia arma secreta. Pero los teóricos de la conspiración tienen su propia teoría. Consideran que es poco probable que la tecnología de filamento de plasma sea responsable de tales encuentros. Si bien no sabemos que son los misteriosos objetos, hay aspectos en los avistamientos de la Marina que aparentemente descartan la tecnología holográfica.

Los avistamientos de ovnis de la Marina de los EE. UU. involucraron objetos que fueron vistos visualmente por los pilotos y visibles para el sensor de infrarrojos de mira avanzada (ATFLIR). Es completamente imposible que el ATFLIR pueda detectar una imagen de filamento de plasma, y tampoco es posible que un piloto pueda ver una imagen generada con la tecnología a simple vista. También hay otros detalles que descartan esta tecnología como fuente de “ovnis”. Según los informes, los sistemas de radar de los cazas Super Hornet, el avión de alerta temprana aerotransportada Grumman E-2 Hawkeye y sistema de misiles guiados del portaviones USS Princeton detectaron la presencia de estos objetos. El plasma, a menos que esté asociado con un objeto físico, es generalmente indetectable por los radares. Además, los pilotos informaron haber visto objetos sólidos, no “imágenes fantasmas” formadas por rayos de luz.

Otra razón por la cual la teoría del filamento de plasma es poco probable: los rayos láser se degradan con la distancia. Esto requeriría que un barco o avión genere una imagen para volar relativamente cerca de la ilusión. Ninguno de los pilotos informó haber visto ningún otro avión cerca, y en 2004 el USS Princeton detectó uno de los objetos extraños a 24.000 metros de altura, superando la latitud máxima lograda por el avión espía U-2.

La tecnología detrás de la patente es una forma innovadora de defender los aviones de los misiles enemigos. Pero ha quedado demostrado que no sirve como explicación de los ovnis observados por la Marina en los últimos 16 años, y mucho menos para los avistamientos que se están registrando en todo el mundo. Por lo que parece ser que el intento de desacreditar la presencia extraterrestre en nuestro planeta por parte del gobierno de los Estados Unidos no ha servido de mucho. No permitas que te engañen.

¿Qué opinas de la tecnología holográfica de la Marina de EE.UU.? ¿Crees que sirve de explicación para los avistamientos OVNI? ¿O todo se trata de una “cortina de humo” para encubrir la verdad?

