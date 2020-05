En medio de la pandemia del coronavirus, la modelo Mari Almazábar sorprendió con osado registro que sacó más de un suspiro entre sus seguidores.

La joven posó en ropa interior en medio de esta cuarentena.

«Culonavirus», fue lo que escribió la joven en su cuenta de Instagram, lo que hizo sacar más de un suspiro.

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a salir los comentarios en donde aplaudían a la joven.

«Ah no es que me morí y reviví solo por ver tu foto», «La culonavirus más preciosa del mundo», Amigaaaaaa qué onda el nivel de belleza!! Diosa te adoro», «Jajajajaka te salió weeena», «Gaia que sexy me encanta «Preciosa como siempre», «Hermosa como siempre escucho tus canciones saludos de punta arenas», «Que preciosa que sos», fueron algunos de los comentarios que recibió la joven.

