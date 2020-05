El periodista Iván Nuñez relató la dramática situación que ha vivido durante la pandemia del coronavirus en nuestro país.

En conversación con Angélica Castro, a través del instagram de Velvet, relató su experiencia y cómo ha sobrellevado la actual crisis sanitaria que afecta a gran parte del mundo. Actualmente continúa con su trabajo de conductor y reportero en TVN.

Actualmente, el reportero de 50 años está en cuarentena separado de su esposa, Marlene de la Fuente, y sus cuatro hijos. Núñez tiene otro hijo de una relacón anterior y sus padres están separados.

A ello, contó sobre sus padres, siendo ambos población de riesgo: “Están sobre los 70 años. Independientemente cada uno tiene sus enfermedades que son complicadas. Cuando yo los voy a ver, tengo que decirles antes que ‘voy a ir, me voy a parar aquí, tratemos de no abrazarnos’, sobre todo con mi mamá”.

En relación a lo anterior, contó una dramática situación vivida con su madre.

“Me tocó ir uno de los días que venía de la Posta. Había estado en la UCI de la Posta. Habíamos registrado un tratamiento que era bien complejo: traqueotomía a un paciente con Covid-19. Yo estaba dentro del box quirúrgico. Estaba el médico, los dos enfermeros y un auxiliar. Yo con el camarógrafo mirando la operación”, inició el relato.

Detalló que fue en el Hospital El Carmen, explicando el procedimiento de un paciente que estaba conectado a un ventilador mecánico. Al paciente le practicarían una traqueotomía con el fin de relevar el ventilador hacia otro paciente que lo requiere.

“Entonces, ¿qué pasa? Estamos grabando el procedimiento, el doctor nos va explicando, porque eso se hace para que el paciente tenga una capacidad de respiración propia, para que vuelva a respirar, porque está conectado a un ventilador mecánico”, contó Núñez.

Asimismo, explicó que “cuando se le abre la tráquea, sale la mayor cantidad de aerosoles que son contagiantes de coronavirus. Todo ese material que tú usas, toda esa ropa, se desecha en el mismo box, porque tú no puedes salir con ese material contagiante aunque sea una UCI. El pasillo ya es una barrera”.

Tras las grabaciones, Iván Núñez contó que llegó donde su mamá, explicándole que venía de grabar de la posta.

“Ya. Mascarilla, la distancia. Y cuando nos despedimos, se me tira y me da un abrazo. Y yo le dije ‘pero mamá… ¿Qué hiciste?’. Y yo, que no he tenido ningún síntoma, porque uno podría ser asintomático, tú puedes ser asintomático, más del 80% puede serlo, quedé angustiado. Porque ella tiene cáncer (…) Yo quedé paralizado. Después hablé por teléfono con ella y no pasó nada, afortunadamente. Fue una cuestión angustiosa en su minuto”, detalló Iván.

Finalmente, Núñez aseguró que “yo tomé la precaución esos días de no hablar con nadie. En la oficina me encerraba y me metía al computador”.

/gap