Fue el pasado lunes, en medio del tradicional comité político ampliado entre ministros y dirigentes de Chile Vamos, que el titular del Interior, Gonzalo Blumel, le encomendó al subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa, trabajar en un “mecanismo” para abordar proyectos de ley inadmisibles o que no midan el impacto que puedan tener.

Ya hace semanas que en el oficialismo se ha alertado por la presentación de iniciativas inconstitucionales en el Congreso. Según comentan en La Moneda, el tema ha sido conversado ya desde hace tiempo con el propio Presidente Sebastián Piñera, el titular del Interior y sus pares de la Segpres, Felipe Ward y de Hacienda, Ignacio Briones; pues reconocen que existe preocupación ante la “proliferación” de diversas iniciativas, tras el estallido social del pasado 18 de octubre y a propósito de la pandemia por el coronavirus

Fuentes de Palacio señalan que no solo se han encontrado con medidas inconstitucionales, por ser de facultad exclusiva del Ejecutivo o estar relacionadas a gastos, sino que también les inquietan otros proyectos por su impacto económico, no debidamente calculado o por no estar bien focalizados.

“En los últimos meses hemos visto que han proliferado iniciativas legislativas que si bien son bien intencionadas y apuntan a aliviarle la vida a las personas, son inconstitucionales o no son económicamente viables o no están suficientemente focalizadas en quienes realmente debieran o todas las anteriores. En consecuencia, nos preocupa a veces que se materialicen o que se materialicen de la forma en que han sido originalmente planteadas”, afirmó el subsecretario Ossa.

Respecto al primer punto, desde Palacio han recalcado que se debe respetar la normativa vigente, pues, si bien se acordó tener una discusión constitucional, ya sea por medio de reformas a la actual Carta Magna o de una nueva Constitución, dependiendo de la opción que gane en el Plebiscito, dicho debate no puede adelantarse.

Comité y diálogo con bancadas

El tema ha estado siendo trabajado por el ministro Ward junto a Ossa, este último coordina un comité de subsecretarios que se reúne cada 15 días para evaluar los proyectos de ley en su mérito y analizar las diferentes alternativas. Por lo general, participan de éste los subsecretarios de Previsión Social, del Trabajo, Energía, Medio Ambiente, Economía, Hacienda y en ocasiones de la Mujer, entre otros.

Sumado a lo anterior, también se está evaluando con los jefes de las bancadas de Chile Vamos cómo abordar estas materias. A la vez que se ha estado haciendo un trabajo con las mesas de la Cámara y del Senado para ver qué mociones parlamentarias pueden ser estudiadas.

Al respecto, Ossa manifestó: “Se me ha pedido coordinar este comité (de subsecretarios) y también estamos trabajando con los jefes de bancada de Chile Vamos un mecanismo de análisis y estudio para efectos de que estas iniciativas sean debidamente ponderadas, no necesariamente avancen en los términos que han sido propuestas y, por supuesto, no se presenten o no avancen políticas que puedan ser inconstitucionales”.

Lo anterior, explican en el Gobierno, implica hacer análisis constitucionales de los proyectos de ley, medir bien su impacto económico, pero también entregarles insumos a los parlamentarios -de oficialismo y oposición- sobre estas materias, tarea donde también juegan un rol los subsecretarios.

/psg