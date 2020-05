¿Quién quiere arriesgarse a ganar un premio cuando existe la posibilidad de que tu premio inesperado termine en suicidio, asesinato o ruina económica? Además, la maldición de la lotería se ha cobrado muchas víctimas. Por ejemplo, en 2009, un hombre de Florida, EE.UU., que ganó el gran premio de 30 millones de dólares fue asesinado. En 1997, Stuart Donnelly de 29 años, se convirtió en el ganador más joven de la Lotería Nacional del Reino Unido, pero en 2010 fue hallado muerto en su apartamento, ahogado con su propio vómito. Otro caso fue el de Deborah McDonald de 47 años, atropellada por un automóvil cerca de Sandusky, Ohio, después de salir de un bar donde había estado celebrando el premio.

Pero no todo son desgracias, y también hay que decir que muchas personas recibieron el premio en extrañas circunstancias. Una mujer de Baltimore, Maryland, EE.UU., soñó que un extraño hombre se le acercaba y le daba unos números. Desde entonces, la mujer jugó a esos mismos números, combinándolos entre sí. Y poco después, ganó un premio de 101.600 dólares. Y no es la única, ya que una historia similar le ha pasado a un ex jugador de la NBA.

El misterioso hombre

Comencemos con la rocambolesca historia. El ex jugador de la NBA Gilbert Arenas ganó 300.000 dólares en la lotería de California la semana pasada después de un encuentro con un misterioso hombre, más concretamente un indigente. Arenas, de 38 años, explicó la sorprendente historia en su perfil de Instagram. El pasado martes, el ex jugador de baloncesto se subió a su coche para comprar su boleto semanal de Mega Millions en el lugar de siempre, ya que le permite introducir sus números de la suerte manualmente.

Sin embargo, solo tenía ocho minutos antes de que la tienda cerrara. Y fue en ese momento que Arenas se dio cuenta de que no tenía suficiente gasolina para llegar y paró en una gasolinera, donde se encontraba un indigente. Este le pidió si lo podía dar algo de dinero, pero Arenas le dijo que solo tenía 10 dólares y los necesitaba llenar el depósito y llegar a la tienda ubicada en Thousand Oaks, California, que estaba a 16 minutos.

En Instagram, el ex deportista reconoció que en realidad mintió al hombre y que realmente solo se dirigía a Calabasas, pero mencionó a Thousand Oaks para enfatizar su necesidad de los 10 dólares. Pero Arenas se lo pensó mejor y cambió su postura y decidió solo gastarse 5 dólares en gasolina, y dejando los otros 5 para el indigente. Sin embargo, el ‘sintecho’ inesperadamente rechazó el dinero de Arenas, diciendo que lo necesitaría su viaje a Thousand Oaks.

“Dije, escucha, solo usaré 5 dólares para la gasolina y puedes tener los otros 5”, escribió Arenas en la publicación de Instagram. “Pero él me dijo: ‘Quédese con los 10 dólares y después de que gane, deme 20 dólares. Sé que vas a ganar’.”

Desafortunadamente para ambos, Arenas no llegó a la tienda a tiempo y no pudo jugar sus números habituales. Pero en otro giro de la historia, Arenas se despertó a la mañana siguiente con dos mensajes de texto que decían que había ganado la lotería.

“Escuché que este tipo de estafas suceden, así que ignoré el mensaje porque] no pude jugar mis números, así que no podría haber ganado”, continuó explicando Arenas.

Pero lo que había ocurrido realmente es que, aunque no había jugado, el dueño de la tienda, sabiendo que el jugador de la NBA elige esos mismos números cada semana, validó el boleto por él.

“Esa misma noche fui a la estación de servicio para jugar a la Powerball y el dueño salió corriendo, diciendo que había ganado y que me envió un mensaje de texto”, enfatizó Arenas, y agregó que el propietario le dijo que el día anterior iban a cerrar temprano, así que jugó por él un boleto de 10 dólares.

Arenas ganó el segundo premio de 300.000 dólares, pero habría podido ganar el gran premio de 248 millones de dólares si su boleto hubiera incluido el número ‘mega’ ganador, 5. Y decidido a cumplir su palabra, Arenas regresó el lunes a la estación de servicio donde se encontró el indigente y le dio la buena noticia.

“Ayer busqué a mi chico y le di su parte”, escribió Arenas, explicando que no revelará la cantidad por su seguridad. “Él saltó y me abrazó durante 5 minutos llorando y luego comenzó a rezar. He ayudado a personas sin hogar, pero nunca fui bendecido por uno. Su gesto de buen corazón bendijo ese boleto”.

Arenas no explicó por qué continúa jugando a la lotería después de ganar más de 160 millones de dólares durante sus 11 años de carrera profesional, ni explicó por qué necesitaba comprar un boleto en esa tienda en particular. Tampoco aclaró cómo el dueño de la tienda tiene su número de teléfono, lo que le permitió enviar mensajes de texto a la ex estrella de la NBA sobre su premio. De igual manera se trata de una historia realmente sorprendente, un hecho que ha provocado todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Algunos consideran que el indigente era un ángel, otros una especie de adivino, e incluso un brujo. Pero también ha habido quienes han mostrado su descontento con la ayuda de este enigmático personaje, diciendo que se podría haber aparecido a personas que realmente lo necesitan y no a un millonario. Aunque tal vez, Arenas lo necesitaba.

¿Qué parece la historia de Gilbert Arenas? ¿El misterioso hombre era un ángel, un adivino o un brujo? ¿O todo se trata de simple causalidad?

