Más que un ejercicio racional, es una táctica chamánica, una especie de hechizo. Una asociación de conceptos que hace clic en la mente de la audiencia y acaba absorbiendo toda su atención. Los escándalos y su versión falsa, los bulos, tienen ese poder: la capacidad de expandirse, como el verdín, hasta dominar la agenda política nacional. En este caso, los conceptos que se han asociado son el de ‘Obama’ y el de ‘-gate’, que desde el Watergate sirve para evocar conjuras profundas y malvadas.

Al principio solo estaba eso: el nombre. ‘Obamagate’. Una conspiración según la cual el anterior presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habría espiado o saboteado a su sucesor, Donald Trump, para subvertir su presidencia. El republicano lanzó la acusación en Twitter y dijo que se trataba del “mayor crimen político de la historia”, pero no especificó en qué consistía. No importa. Bastó para despertar la curiosidad de la audiencia y de los periodistas, que no pueden dejar escapar un “-gate”, aunque solo conste de unos cuantos caracteres en Twitter. Un reportero le preguntó a Trump de qué iba el complot. “Usted sabe cuál es el crimen”, respondió Trump. Luego añadió: “Ya verá lo que está pasando en las próximas semanas”.

Y tenía razón. Su señal fue escuchada por varias voces de la derecha conspirativa, como la de Michael William Lebron, autoproclamado “guerrero de la verdad”, conocido militante antivacunas y promotor de diferentes hipótesis rocambolescas. Lebron acusa a Bill Gates de usar el covid-19 para modificar la composición genética del ser humano y, como Trump, ha propagado el bulo de que Obama no nació en EEUU. Ahora ha puesto su imaginación al servicio del Obamagate.

De vueltas con la conspiración QAnon

Algunos conspirativos incluso han ido por delante del presidente. David J. Harris Jr acusó a Obama, el 3 de mayo, de liderar en secreto la investigación sobre los presuntos vínculos entre Rusia y la campaña de Donald Trump. El republicano lo retuiteó y esta fue la primera indicación de lo que se avecinaba. Harris añadió a su biografía: “Orgulloso de haber sido retuiteado por Donald Trump”.

Hubo otros retuits presidenciales, de cuentas como la de Michael Nöthem, promotor de bulos sobre Bill Gates y el Dr. Anthony Fauci, y de otras cuentas de personas anónimas, como JoAnn o Sandpaper, o con apenas 635 seguidores. Todas ellas promotoras de la conspiración de QAnon: la idea de que el “estado profundo” y la élite global conspiran desde 2016 para derrocar al actual presidente.

Richard Grenell. (Reuters)

La bola de nieve creció en internet con apoyo de Trump y sus casi 80 millones de seguidores en Twitter, y cogió forma. El Gobierno de Estados Unidos encontró un gancho preciso con el que acusar al gobierno de Obama: según Richard Grenell, director en funciones de inteligencia nacional, varios altos cargos de la anterior administración, incluidos el propio Obama y su entonces vicepresidente, Joe Biden, pidieron que se “desenmascarara” el nombre de Mike Flynn, primer consejero de seguridad nacional del Gobierno de Trump, en el informe del FBI sobre la presunta connivencia entre la campaña de Trump y Rusia para ganar las elecciones.

En otras palabras, la gente de Obama le habría tendido una trampa a Flynn: le habrían espiado y lo habrían arrojado al FBI y a la opinión pública para hacer daño a la campaña de Trump, de la que Flynn era parte. El exmilitar fue procesado por mentir al FBI sobre la conversación que tuvo con el embajador de Rusia en Washington, Sergei Kislyak, durante el periodo de transición entre las presidencias.

