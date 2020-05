Hace unos días, el presidente de los Estados Unidos dijo lo siguiente:

“Este es el peor ataque al que nos hemos enfrentado nunca. Es peor que Pearl Harbor. Y que el World Trade Center. Nunca ha habido un ataque como este. Y no debería haber ocurrido nunca. Se podría haber frenado en su origen. Se podría haber frenado en China. Debería haberse hecho y no se hizo”.

A Trump le pareció oportuno comparar el coronavirus con el ataque aéreo que provocó la entrada de EEUU en II Guerra Mundial y con el atentado yihadista que abrió una década de intervenciones armadas americanas en el mundo musulmán.

Tres días antes, el estratega militar chino Qiao Liang dijo que no era el momento de “invadir Taiwán”. Por primera vez en su vida, este exgeneral de la fuerza aérea china sonaba como la voz sensata en medio del fervor patriótico en redes sociales y los comentarios de líderes militares que pedían aprovechar la oportunidad del coronavirus. En estos momentos, bramaban, EEUU no podía defender Taiwán, ya que sus cuatro portaaviones en el Indo-Pacífico habían sido golpeados por el covid.

Las declaraciones de Qiao Liang son especialmente preocupantes. Por un lado, porque parten de que la idea de invadir Taiwán no suena descabellada para buena parte de la sociedad china. Por otro, porque Qiao es el coautor de ‘Unrestricted Warfare’ (1999), un libro en el que se especulaba sobre cómo China podría derrotar a EEUU (su edición de 2004 se titularía ‘China’s master plan to destroy America’ —’El plan maestro chino para destruir EEUU’—). Aunque el libro estaba centrado en la guerra del Golfo de 1991, sirve paradójicamente como manual de instrucciones para descifrar la nueva guerra fría que se despliega 21 años después.

La tesis del libro era sencilla: la guerra nunca volvería a ser lo que era antes, la barrera entre soldados y civiles desaparecería y el número de nuevos campos de batalla sería “virtualmente infinito”. Como China no podría acabar por la fuerza con un rival tecnológicamente superior como EEUU, tendría que atacar con guerras comerciales, financieras, ambientales, culturales y legales. Y, por supuesto, tecnológicas. Steve Bannon, antiguo estratega de Trump, leyó el libro y lo vio claro: “China es el mayor riesgo existencial de la historia de Estados Unidos”.

Las declaraciones de Trump y Qiao Liang son parte del nuevo mosaico geopolítico que cobra terreno con la pandemia. Si las relaciones entre China y EEUU eran frágiles por la elección de Trump, el nacionalismo de Xi Jinping y la guerra comercial, el coronavirus ha hecho su trabajo: acelerar los cambios y romper cualquier ilusión de distensión.

Donald Trump y Xi Jinping. (Reuters)

La escalada sigue su curso: periodistas expulsados, telón de acero económico y ‘decoupling’, racismo rampante a los dos lados y teorías de la conspiración. Asegura Bill Bishop, quizás el autor de la ‘newsletter’ más influyente de China, que este es el momento más peligroso en las relaciones entre China y Estados Unidos “de los últimos 40 años”.

¿Adónde nos lleva esta resbaladiza pendiente? El Confidencial ha preguntado a una decena de analistas, políticos, diplomáticos, economistas, periodistas y empresarios de todo el mundo, gente que conoce muy bien cómo funcionan por dentro las dos grandes potencias del momento. Planteamos cuatro escenarios.

Abróchense los cinturones.

Escenario 1. ¿Guerra?

Jorge Guajardo, director de McLarty Associates en Washington y exembajador de México en China de 2007-2013. A mí me preocupa que el deterioro entre las relaciones de Estados Unidos con China pueda llevarlos a un conflicto armado por error o conveniencia. Por error, porque han aumentado la desconfianza y la comunicación entre ambos países, en un momento en que China hace desplantes de prepotencia en el Mar del Sur de China y Estados Unidos busca provocar con el tema de Taiwán. No es descabellado pensar que fragatas de ambos países se topen y, al no querer ceder, desencadenen una serie de actos que hagan que la situación escale en conflicto armado. Por conveniencia, además, porque tanto Xi Jinping como Donald Trump han visto su popularidad mermada por la manera en que atendieron la amenaza del coronavirus.

Ambos buscan esconder sus fallos detrás de las faldas del enemigo y escalan la retórica. Dos terceras partes de los estadounidenses encuestados por Pew Research tienen una imagen negativa de China. Conforme Trump llega a su reelección con números poco favorecedores, se puede ver tentado a lanzar ataques contra China, en momentos en que Xi Jinping no tiene el margen político para ignorarlos, y esto los puede llevar a escalar hasta un conflicto armado.

Norbert Röttgen, uno de los tres candidatos conservadores alemanes a suceder a Angela Merkel y presidente de la Comisión de Exteriores del Bundestag. Tanto Estados Unidos como China han entrado en un juego de culpas muy peligroso y en un periodo de confrontación que podría escalar muy rápido fácilmente, no solo en una guerra fría, sino en el peor escenario: en una verdadera guerra (guerra caliente). Es esencial para ambos que rebajen verbalmente la escalada y traten de cooperar para controlar esta pandemia.

Para Europa, la actual situación significa que tenemos que empezar a actuar respecto a China en base a una estrategia conjunta entre la UE y China. Esta estrategia debería reflejar que China es un socio de la UE, pero también es un competidor y un rival sistémico. No queremos un conflicto con China, pero tenemos que desarrollar un cierto espíritu para defender nuestros propios intereses y valores. Esto es absolutamente posible, tan solo tenemos que empezar a hacerlo.

Bill Bishop, sinólogo estadounidense y autor de ‘Sinocism’. El Partido Comunista está avivando la ira contra Estados Unidos dentro de China mientras se embarca en una campaña mundial para sembrar la desinformación sobre el origen del virus y el mal manejo inicial del brote del PCCh como parte de “hicimos todo lo que pudimos, intentamos salvar el mundo, os compramos tiempo”, mientras también ofrece ayuda para combatir las epidemias en otros países. Las cosas van a empeorar y tengo miedo de que esta rabia hacia China y hacia chino-descendientes aumente. El Partido Comunista chino lo puede ver cínicamente como un beneficio si obliga a gran parte de su diáspora a volver a la madre patria.

/gap