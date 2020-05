Durante las últimas horas, las redes sociales explotaron tras la viralización de un video donde Kenita Larraín habla sobre los cambios que ocurrirían este 2020, los cuales muchos vinculas con la situación que vive el planea con la pandemia del Covid-19.

De hecho, en enero la numeróloga dijo en el «Hola Chile» dijo que este año iba a ser complicado entre los meses de marzo y abril, meses donde justamente el coronavirus empezó a causar estragos en Chile y el mundo.

“Podrían seguir los cambios. Podrían seguir ocurriendo cosas que a lo mejor no estamos tan preparados porque no nos van a gustar, porque nos van a doler. Es necesario que ocurra en el planeta, porque hay un cambio planetario, no solamente en Chile. Podrían venirse cosas en marzo, abril. Podrían», reveló en esa oportunidad.

Además, manifestó que el llamado era a “no estar tan afuera”. De hecho, eso bastó para que el cibernauta relacionaran sus dichos con el odioso Covid-19 .

Halagos

Tras cartón, desde La Cuarta nos contactamos con Kenita para saber su opinión tras esta ola de comentarios. «Me siento orgullosa. Encuentro que esta es una puerta para que a muchas personas se les despierte el interés por los números”, reflexionó de entrada.

Además, contó que se encuentra «halagada y agradecida de que en el cibermundo la tilde como una Gurú. «Esto demuestra que una persona se puede reinventar. Si yo pude, todos pueden», complementó.

De igual forma, Larraín, mencionó que en el programa de La Red pudo decir mucho más, pero “no quería asustar a las personas porque no era la idea. A las personas los cambios los asustan porque están acostumbrados a lo conocido. Adaptarnos a las nuevas circunstancias, a la nueva Tierra, porque va a tener costos grandes y dolorosos, pero finalmente será para mejor”.

Conectar con nuestras emociones

De igual forma, Kenita entregó dos consejos que a ella le han servido para enfrentar este difícil escenario. “Es una lectura numerológica. Habla de que tenemos que conectar con nuestras emociones, con todo lo que no tengamos resuelto en la infancia, con todo lo que no hemos perdonado a nosotros mismos y a los demás. Es una gran oportunidad de mirarnos, de ver lo que no hemos sanado», aconsejó.

“En esta pandemia tu podrías pensar que todos estamos viviendo lo mismo, pero todos lo están viviendo de una forma distinta”, agregó.

Desde la numerología, Larraín nos explicó que estos cambios comenzaron el año 2012 y que terminaran en 2021. Esto debido a que ambos años suman cinco y el cinco habla del cambio y transformación.

“Las personas que piensan que creen que vamos a estar en pandemia uno o dos meses más y que de ahí vamos a volver a la normalidad. Es súper poco probable que eso pase, porque ya entramos en una ola de cambios que no van a parar”.

“Los dos grandes consejos son el de adaptarse a cambios y de que es un periodo introspección”, remató.