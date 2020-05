Una aparente estafa con las cajas de alimentos que entrega el Gobierno, ante la emergencia por el coronavirus COVID-19, ha sido denunciada durante las últimas horas en las redes sociales.

Los antecedentes señalan que algunas personas simulan ser funcionarios del Ministerio de Salud y se contactan vía teléfono con vecinos de distintos sectores donde llegará la ayuda, para cobrarles sumas de dinero que van desde $3.600 hasta $5.300 por cada caja.

La concejala de Puente Alto, Bernardita Paul, fue una de las personas contactadas por los estafadores, por lo que la autoridad decidió comunicarse con los sujetos vía WhatsApp para tener evidencias de la denuncia y conocer la forma con la que operan.

” alt=”” aria-hidden=”true” />

” alt=”” aria-hidden=”true” />

Asimismo, se ha viralizado un video de otro presunto afectado, el que graba la conversación telefónica con los estafadores, los que le dan las mimas indicaciones entregadas a la concejala, pero con otros valores por las cajas de alimentos.

Los sujetos le piden a las personas que depositen el dinero correspondiente a las cajas que necesitan; sin embargo, como es de esperar, nunca se concreta el envío de los alimentos.

“Por las cajas de mercadería no se paga, es denigrante que delincuentes le intenten robar a gente que es necesitada, no tiene perdón del cielo”, relato Paul por su cuenta de Twitter.

“Por eso cuando me tocó hablar con estos delincuentes, les pedí que me hablaran al WhatsApp para tomar los pantallazos y dejar constancia a las autoridades para que estas cosas no puedan volver a ocurrir. Además tienen la desfachatez de hacerte precio porque el valor por caja es de $5.300 y si comprabas más de tres te las dejaban en $3.600 y por ese lado mucha gente puede caer”, agregó la concejala.

/gap