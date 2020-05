Un hombre que pasó 37 años en prisión después de haber sido condenado injustamente por una violación que no cometió protagoniza ahora la nueva temporada del concurso de talentos estadounidense ‘America’s Got Talent’, donde compartió la semana pasada su historia.

Archie Williams fue arrestado en 1982 y encarcelado en una prisión de Luisiana al año siguiente. El hombre, que entonces tenía 22 años, fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por la violación y apuñalamiento de una mujer blanca de 30 años, a pesar de su coartada y de la falta de pruebas.

En una entrevista antes de su actuación, Williams relató que, si bien “sabía que era inocente” y no cometió el delito, “siendo un chico negro pobre, no tenía la capacidad económica para luchar contra el estado de Luisiana”.

En la década de 1990, el Proyecto Inocencia (Innocence Project) —una organización que representa a los condenados injustamente en todo el país— asumió el caso de Williams, y en 2019, después de que sus huellas digitales fueran analizadas por un nuevo sistema de evidencia, se demostró que no había cometido el crimen.

En el programa, Williams relató que en su tiempo en prisión cantaba para superar las dificultades y conseguir paz, y desde allí veía ‘America’s Got Talent’ y se imaginaba sobre su escenario.

El cantante canalizó su experiencia en una poderosa interpretación de ‘Don’t Let the Sun Go Down on Me’, de Elton John, que fue recibida con una gran ovación por parte del público y el jurado, que votó por unanimidad para que pasara a la siguiente ronda.

El propio Elton John confesó en Twitter que se “conmovió hasta las lágrimas” al escuchar la historia de Archie y verlo interpretar su canción. “El coraje y el perdón demostrado por él es verdaderamente inspirador”, expresó.

/psg