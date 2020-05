El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, afirmó que la reunión virtual que mantuvo con los presidentes de los partidos políticos que tienen representación en la comisión de Hacienda fue un buen paso inicial para alcanzar un “acuerdo nacional” para afrontar la crisis por el coronavirus.

Tras el encuentro a distancia, el jefe de gabinete valoró el “ánimo y voluntad” mostrado por algunos sectores, asegurando que “este es el camino que pide la ciudadanía” para enfrentar los problemas económicos que está generando la pandemia.

“Esta reunión permite sentar las bases para avanzar hacia un acuerdo. Esto no va a resolver todos los problemas que enfrenta el país, pero va a sentar las bases para resolver lo más importantes, apoyar a la gente, darles tranquilidad y recuperar nuestra economía”, expresó.

Blumel también salió al paso de las críticas surgidas desde la oposición, donde se cuestionó el carácter de la reunión por la ausencia de partidos que no tenían diputados en la comisión de Hacienda, pero en la que de todas maneras se convocó a dirigentes de Evópoli (que no participa en la comisión) y el PRI (que no tiene parlamentarios).

“Lo importante es que participaron los principales partidos, los principales representantes y que además forman parte de las instancias necesarias para poder avanzar con sentido de urgencia, porque aquí necesitamos un acuerdo que tenga una base prelegislativa, pero que en definitiva se va a discutir democráticamente en el Congreso con posterioridad”, aseveró.

Además de Blumel, el encuentro del Gobierno con las colectividades contó con la participación de los ministros Sebastián Sichel (Desarrollo Social) e Ignacio Briones (Hacienda).

/psg