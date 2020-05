El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este sábado a los manifestantes que protestaron ayer frente a la Casa Blanca, al calor de la ola de concentraciones en todo el país contra la violencia policial contra los afroamericanos, al considerar que fueron a “causar problemas”.

“Los llamados ‘manifestantes’ dirigidos profesionalmente en la Casa Blanca tenían poco que ver con la memoria de George Floyd. Estaban allí solo para causar problemas. El Servicio Secreto (encargado de la seguridad en la Casa Blanca) los manejó fácilmente. Esta noche, entiendo, hay NOCHE DE MAGA (Make America Great Again, el lema electoral de Trump) en la CASA BLANCA???”, tuiteó.

Remarcó que los participantes en las protestas son “Grupos Organizados que no tienen nada que ver con George Floyd”. Y exclamó: “¡Triste!”.

Los disturbios se han extendido por todo EEUU después de que el lunes pasado un afroamericano, George Floyd, muriera a manos de policías cuando era detenido en Mineápolis (Minesota).

Anoche, en Washington, una manifestación frente a la Casa Blanca que comenzó siendo pacífica, derivó en incidentes con los policías y agentes del Servicio Secreto y el lanzamiento de piedras y otros objetos contra la residencia presidencial.

En un hilo de tuits, Trump alabó la labor del Servicio Secreto: “Gran trabajo anoche en la Casa Blanca por el Servicio Secreto. No solo fueron completamente profesionales, sino geniales. Yo estaba dentro, vi todos los movimientos, y no podría haberme sentido más seguro. Dejaron que los ‘manifestantes’ gritaran y vociferaran lo que quisieran”.

A continuación, el presidente estadounidense describió cómo se comportó su guardia personal contra los manifestantes. “Cada vez que alguien se pasaba de la raya, se lanzaban encima de esa gente con tanta dureza que no sabían qué les había golpeado. El frente (de seguridad) era reemplazado por agentes nuevos como por arte de magia”, explicó.

Trump volvió a describir a los manifestantes como “una gran multitud, profesionalmente organizada” antes de añadir que “si alguien hubiera cruzado la verja, les habrían saludado los perros más viciosos y las armas más intimidatorias que nunca he visto. Ahí sí que podrían haber salido muy mal parados”.

El presidente también relató conversaciones con algunos agentes del Servicio Secreto. “Muchos de ellos estaban esperando pasar a la acción: ‘Ponemos a los más jóvenes delante, señor. Les encanta y es un buen entrenamiento’”, escribió el presidente.

“Como vieron anoche, fueron geniales y muy profesionales. Nunca dejaron que se les fuera de las manos. Gracias”, agregó.

Great job last night at the White House by the U.S. @SecretService. They were not only totally professional, but very cool. I was inside, watched every move, and couldn’t have felt more safe. They let the “protesters” scream & rant as much as they wanted, but whenever someone….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020