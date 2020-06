“Controlada sí está, ustedes saben que en Cuba tenemos muy buenos doctores, las personas no tienen que ir a atenderse a los hospitales para evitar el contagio, sino que en cada barrio hay como 20 doctores que van directamente a la casa a atenderlos. Entonces, el tema del coronavirus está bueno.

“Pero la comida es muy mala, está escasa. Yo le mando dinero a mi mamá y me dice ‘no me mandes más porque no tengo en que gastarlo’. Ahora está más fuerte que nunca”

“Yo ya llevaba cuatro años en Chile y empecé a hacer todas las cosas que yo desde chica quería, trabajar en la tele, ser conocida, dejar una huella en el mundo.

“Pero cuando llegaba a la casa podía estar con gente linda, pero mi realidad era sola. No tenía una mamá a la que decirle ‘¡mamá, firmé un contrato!’. Eso no pasaba en mi vida. No podía coger un teléfono y llamarla, porque no hay. Ni un WhatsApp hay en Cuba. No me podía ver en YouTube.

“Yo tenía que guardar fotos en un USB y, cuando iba a Cuba, le mostraba las cosas que hacía.

“Era feliz, pero era una felicidad vacía. Le decía ‘mamá, a mí me gusta acá, me quiero quedar, quiero que sea mi casa, pero no es mi casa’. Por eso ella, cuando llegaba, me decía ‘bienvenida a casa’”

Lagos: “Ahora que estás separada de tu madre es compleja la situación, pero apenas abran las fronteras sin duda van a regresar”

Camino: “Altiro. Es muy ambiguo todo, porque siento que nunca hubiesen vivido en Chile. Yo, gracias a Dios, tengo la posibilidad de comer rico todos los días, de si se me antoja un queso, comerlo.

“Y me siento culpable, porque cuando llegué a Chile empecé a ver supermercados que podía comer carne, cerveza, todo. Yo decía ‘¿cómo voy a comer esto y mi familia no?’, ni siquiera mandándoles dinero. Y ahora que sé que están mal de nuevo me siento igual. Vuelve toda la angustia”.