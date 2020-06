Han pasado algunas semanas desde que el Pentágono de Estados Unidos decidiera compartir algunos videos sobre avistamientos de objetos voladores no identificados que tuvieron ciertos pilotos de la Marina de ese país. La noticia fue difundida ampliamente por los medios de comunicación de todo el mundo, ya que era la primera vez en que un organismo oficial tan importante como el Departamento de Defensa reconocía la existencia de los ovnis a través de la publicación de videos del personal militar.

Sin embargo, dicha desclasificación no ha sido la única de los últimos días. Recientemente, el sitio web The Drive publicó ocho informes que había solicitado formalmente al Centro de Seguridad Naval de Estados Unidos.

Los archivos, pertenecientes a la Marina, habían sido etiquetados como “no clasificados” y “solo para uso oficial”. La mayoría de ellos se refieren a avistamientos que ocurrieron frente a la costa de Virginia y Carolina del Norte durante el año 2013.

Lo que ha llamado la atención de los ufólogos, es que estos encuentros cercanos entre pilotos de la Marina con ovnis se dieron en un sector llamado “zona de advertencia”, un espacio aéreo restringido al entrenamiento militar.

De acuerdo The Drive la explicación más plausible, para quienes elaboraron los mencionados informes, es que los pilotos se hayan topado con aviones no tripulados o drones. Así, por ejemplo, esta tesis quedó plasmada en un informe elaborado 27 de junio de 2013. Allí se menciona que un avión F/A18F Super Hornet del Escuadrón de Cazas de Ataque 11 de la Marina tuvo un encuentro cercano con un “avión de color blanco y aproximadamente del tamaño y la forma de un dron o misil”.

En aquella oportunidad el radar no detectó el objeto, pero los pilotos sí pudieron mantener contacto visual.

En tanto, en noviembre de ese mismo año, otro piloto de la Marina “pudo ubicar visualmente una aeronave pequeña. La aeronave tenía una envergadura de aproximadamente 5 pies (1,5 mts) y era de color blanco sin otras características distinguibles”. Debido a su pequeño tamaño, en el informe se calificó al objeto como un dron.

No obstante, en el mismo reporte se señala que los militares no pudieron determinar quién estaba operando la aeronave no tripulada, por lo que se dio alerta del riesgo de posibles colisiones con los aviones militares.

Cabe recordar que el Departamento de Defensa de Estados Unidos decidió publicar algunos videos sobre ovnis en abril, porque éstos continúan bajo la categoría de “no identificado” y “para disipar cualquier falsa idea del público sobre la veracidad o no de las imágenes que fueron emitidas o sobre el hecho de saber si había más o no”.

