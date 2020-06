En pocas semanas nuestro mundo ha sufrido un extraño cambio de rumbo. Hemos pasado a estar confinados por una mortal pandemia de origen desconocido y que no existe ni cura ni tratamiento, a poder casi olvidarnos de que el COVID-19 entró en nuestras vidas. Y la culpa de esto lo tienen un reciente incidente ocurrido en Estados Unidos. El 25 de mayo, los oficiales de policía de Minneapolis arrestaron a George Floyd, un hombre negro de 46 años, después de que el dependiente de una tienda llamara al servicio de emergencias 911, acusándolo de comprar cigarrillos con un billete falso de 20 dólares.

Diecisiete minutos después de que la primera patrulla llegara al lugar, Floyd estaba inconsciente y atrapado debajo de tres policías, sin mostrar signos de vida. Esto provocó una ola de indignación tanto a nivel nacional como internacional. Ahora nos encontramos con que el caos y los disturbios se han apoderado de las calles estadounidenses, con millones de personas protestando por la brutalidad policial y el racismo, mientras que Donald Trump se oculta en el búnker subterráneo de la Casa Blanca. Esto es solo un avance de que lo que ha pasado en las ultimas semanas, en lo que algunos lo consideran el comienzo del verdadero apocalipsis. Y, por si fuera poco, ahora se ha sumado otro protagonista a estas rocambolescas circunstancias, Anonymous.

El regreso de Anonymous

Anonymous está de regreso, ese parece ser el veredicto en las plataformas de redes sociales. El 29 de mayo, el famoso grupo hacktivista publicó un video en su página de Facebook, emitiendo una advertencia al Departamento de Policía de Minneapolis por el asesinato deliberado de George Floyd. Junto con eso, en las diferentes redes sociales, Anonymous hizo sonar la alarma en muchas figuras públicas, afirmando que revelará pruebas de irregularidades graves contra estas personas.

Desde entonces, el colectivo eliminó el sitio web del Departamento de Policía de Minneapolis y publicó documentos que parecen probar, entre otras cosas, el asesinato de la princesa Diana por parte de la familia real inglesa y las denuncias de violación de un niño de 13 años por el presidente Donald Trump.

¿Diana intentó exponer secretos oscuros de la familia real?

Según ha revelado Anonymous, la familia real británica “asesinó” a Diana de Gales mientras la princesa planeaba revelar algunos “secretos oscuros” y “tratos ilícitos”. Al parecer, la familia real tendría conexiones con un grupo de tráfico sexual, y Diana estaba a punto de exponer todos los “secretos”. Fue entonces cuando decidieron matarla, y el accidente fue en realidad una gran conspiración.

La revelación de Anonymous ha provocado todo un revuelo en las redes sociales, y muchos internautas han instalado a la misteriosa organización a exponer todos los detalles con respecto al presunto asesinato de la princesa Diana. Muchos teóricos de la conspiración afirman que la familia real tiene un legado de matar personas que son amenazas, y Diana fue una de las muchas víctimas. Pero hay más, al parecer la vida de Harry también estaría en peligro, ya que se alejó de la familia real y decidió marcharse a Estados Unidos después de casarse con Meghan Markle. También hay la posibilidad que Meghan pueda enfrentarse al mismo destino que Diana, porque sería conocedora de los “secretos oscuros” de la familia real británica.

La lista de Anonymous

Pero Anonymous también ha sorprendido al mundo publicando una lista con nombres de personas influyentes supuestamente obtenida del teléfono móvil del empresario multimillonario Jeffrey Epstein. Los personajes de la lista, entre los que se encuentran Donald Trump y la realeza británica, Alex Baldwin, Naomi Cambell, Elizabeth Hurley, Michael Jackson, Mick Jagger o Kevin Spacey, estarían vinculados a una red internacional de trata, pornografía y pederastia. Sin embargo, nombres como el de Will Smith y Chris Evans que se han vinculado también al escándalo, no se encontrarían en la lista facilitada por Anonymous. Este es el documento completo.

El controvertido audio de Michael Jackson

Por último, al parecer Anonymous habría filtrado un audio de Michael Jackson en el que aseguraba como querían deshacerse de él: “No sé si debería decirte esto, no sé quién pueda estar escuchando esto. Puede ser un grupo de personas, ellos se quieren librar de mí, no me quieren por aquí nunca más”, se escucha decir al cantante ante un hombre identificado como Dieter, quien le dice: “No entiendo, a qué te refieres. Háblame».

A lo que Jackson le responde: “No puedo hablar sobre ello por teléfono. No sé qué vaya a pasar, pero yo siento en mi alma, que quieren deshacerse de mí. Ellos pueden dispararme, apuñalarme, incriminarme y decir que fue una sobredosis de droga”.

Lo que ocurrió luego es historia, el cantante falleció el 25 de junio de 2009 y la versión oficial fue un paro cardiorrespiratorio en su casa en North Carolwood Drive en Los Ángeles, California.

¿Qué está ocurriendo realmente?

Lo cierto es que después de varios años de inactividad, Anonymous vuelve a la carga. Esto también ha provocado ciertas criticas en la comunidad conspirativa, donde algunos los han acusado de oportunistas y de no ofrecer detalles sobre la reciente información filtrada. Pero hay quienes van más allá al asegurar que el grupo hacktivista forma parte de agencias gubernamentales secretas que tienen como objetivo desestabilizar ciertos momentos, como lo que está ocurriendo en la actualidad.

Incluso las redes sociales serían herramientas para tener controlada la reacción de la población e interferir en sus opiniones y decisiones. Ya sea cierto o no, la realidad es que algo esta ocurriendo a nivel mundial y comenzó con la pandemia de coronavirus. Ahora solo hay que esperar lo siguiente.

