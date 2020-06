Condonar la deuda del Crédito Conaval del Estado (CAE) de aquellos estudiantes de educación superior que cumplen con los requisitos para haber accedido a la gratuidad. Esa fue la propuesta que elaboró y viene impulsando RN desde el año pasado, y que en el contexto de crisis económica y social producto del coronavirus, el presidente de la colectividad, Mario Desbordes, reflotó.

Y es que ayer Desbordes envió a través de WhatsApp un mensaje a los ministros de Hacienda, Ingacio Briones, la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, y el titular de Interior, Gonzalo Blumel, insistiendo en la idea y que esta sea discutida en el marco del acuerdo nacional que impulsa el Ejecutivo para confeccionar un plan de emergencia para la protección de los ingresos y la reactivación económica y del empleo.

Sin embargo, esta mañana, si bien el ministro Briones valoró la iniciativa, cerró la puerta a agregarla a la discusión por este plan, producto, según dijo, de la celeridad que se necesita para sacar dicho acuerdo entre Gobierno, oficialismo y oposición adelante.

“Es muy legitimo y hay muchos temas muy valiosos, pero el problema es que tenemos un mandato de poder cerrar este eventual acuerdo por este plan de emergencia que tiene un plazo muy acotado”, sostuvo el jefe de la billetera fiscal, agregando “que tenemos una responsabilidad también enorme y con un sentido de urgencia máximo de poder lograr un acuerdo sobre este plan de emergencia, porque una vez logrado ese acuerdo vienen las leyes y las leyes toman su tiempo”.

“Entonces, esto no es como que mañana mismo nosotros somos capaces de implementar medidas, nos vamos a demorar varias semanas todavía para que estén puestas en marcha y eso es lo que nos bebiera convocar”, aseguró.

Por ello, recalcó que “acá el sentido de urgencia, que es la clave, va a obligar a ciertos temas que son relevantes -nadie dice que no lo sean- tengan que esperar por ahora, porque sino vamos a alargar esta discusión, vamos a meter a otros actores que con justa razón van a proponer otros temas, muy legítimos y valiosos, pero van a alargar la discusión”.

Así, Briones insistió en que la propuesta referente a la deuda del CAE no se debe discutir “en medio del plan de emergencia por las razones que he dicho, no porque la propuesta en sí no sea valiosa o no merezca ser discutida, sino que por el sentido de urgencia que esto tiene, es fundamental que seamos capaces de acotar los temas”. Además recordó que existe un proyecto de ley relacionado a esa materia que está en el Congreso, y que la forma de hacerse cargo de ello es acelerar su discusión en esa instancia.

“Lo fundamental acá es el sentido de urgencia de poder lograr un acuerdo sobre este plan de emergencia por la protección de los ingresos, por la reactivación económica y el empleo, porque de esa celeridad depende la calidad de vida inmediata de muchos chilenos”, cerró.

/psg