El Ministerio de Salud (Minsal) entregó esta mañana un nuevo balance de la pandemia en el país, el cual contendrá desde mañana los nuevos criterios metodológicos con el fin de homologar los registros de notificación de decesos.

Es decir, se considera que una persona muere por o con la enfermedad si cumple con uno de dos criterios: un certificado de defunción con la palabra covid en cualquier lugar del documento y un PCR positivo al momento de informarlo. Y ahora, en acuerdo con las recomendaciones de la OMS, se incluirá también a las personas que tiene un certificado de defunción y un PCR tomado, pero aún no informado.

Así, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, reportó 75 fallecidos por coronavirus, elevando el total nacional a 1.188, desde iniciada la pandemia el 3 de marzo, hace casi tres meses.

“Este número de hoy no incorpora todavía el nuevo criterio”, manifestó el titular de la cartera, Jaime Mañalich, quien añadió que “esta cifra a la que se ha hecho mención no incluye el nuevo criterio de PCR pendientes, esto va a ser incluido mañana, lo que incluye sí es el número de personas que hemos tomado exámenes y que estaban retrasado en su informe y, como he señalado, muchas personas tenían un informe muy demorado por la situación que he mencionado y que debemos corregir”.

Agregó que hubo 3.527 nuevos casos contabilizados en las últimas 24 horas, de los cuales 3.206 presentaron síntomas y 321 fueron asintomáticos. ¿Casos activos? 21.325. Éstos son parte de las máximas preocupaciones de los expertos y la autoridad sanitaria, pues son los que tienen la capacidad de contagiar, por ello, se ha reforzado la contratación de personas para que trabajen en la trazabilidad, es decir, en buscar los contactos que tuvo, los cuales puedes ayudar a diseminar el virus.

“Esta cifra (de fallecidos) a la que se ha hecho mención no incluye el nuevo criterio de PCR pendientes, esto va a ser incluido mañana, lo que incluye sí es el número de personas que hemos tomado exámenes y que estaban retrasado en su informe y, como he señalado, muchas personas tenían un informe muy demorado por la situación que he mencionado y que debemos corregir”. Así los contagios totales suman 108.686, de acuerdo al balance del Minsal, el cual fue entregado por Daza, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, y el titular de la cartera, Jaime Mañalich. En este conteo también figuran los “casos sospechosos”.

La cuenta de esta mañana no estuvo antecedida por los números que el SARS-CoV-2 ha dejado en su paso por el resto del continente, los que sí han sido incorporados en balances anteriores.

En tanto, existen 1.451 pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos de la red integrada covid, de los cuales 1.202 permanecen conectados a ventilación artificial. De éstos, 326 están en estado crítico.

El subsecretario de Redes Asistenciales informó además que son 4.070 los profesionales de la salud que han contraído el covid-19 y que están en cuarentena.

Asimismo, reportó que hubo 13.442 exámenes PCR en las últimas 24 horas, llegando a un total de 612.772.

En cuanto a las cuarentenas, el ministro Jaime Mañalich dijo que éstas “funcionan” y afirmó que “toma tiempo que tomen efecto”. En este sentido, añadió: “Mañana (miércoles) tomaremos decisiones sobre cuarentenas en RM y en otras regiones para iniciar el viernes a las 22:00 horas. Vemos números favorables en la RM y que vamos en línea correcta”

