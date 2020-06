El presidente de Estados Unidos, Donald Trump indicó hoy que la ciudad de Nueva York quedó sometida a los saqueos y a la “izquierda radical” en medio de la ola de violentos disturbios que azotan al país en el marco de las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd.

“Nueva York se perdió ante los saqueadores, matones, la izquierda radical y otras formas de pordioseros y escorias”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Asimismo, criticó a los hermanos Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, quien rechazó el ofrecimiento de Trump de desplegar la Guardia Nacional, y Chris Cuomo, periodista de la cadena CNN, medio que según Trump lo denosta constantemente: “Los ratings de ‘Fredo’ bajaron 50%”, celebró el líder republicano.

Yesterday was a bad day for the Cuomo Brothers. New York was lost to the looters, thugs, Radical Left, and all others forms of Lowlife & Scum. The Governor refuses to accept my offer of a dominating National Guard. NYC was ripped to pieces. Likewise, Fredo’s ratings are down 50%!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020