El cierre de fronteras que aplicaron los países para evitar el ingreso de casos exportados de covid-19, dejó a ciudadanos de todo el mundo varados en varios países alrededor del planeta. Y Chile no fue la excepción.

Ante este escenario, marcado además por la cancelación de vuelos, es que la Cancillería activó una serie de operativos para traer de vuelta a compatriotas en Centroamérica, la India y en el Asia Pacífico, el cual tendrá esta jornada un nuevo aterrizaje.

“Ayer a las 6:00 horas iniciamos un operativo para traer a Chile a 159 chilenos que están varados en seis distintos países de Centroamérica, es una operación que contempla actividades en cielo, mar y tierra; es el segundo operativo más significativo que la Cancillería realiza, después del que tuvimos que realizar para traer chilenos varados en la India y alrededores”, dijo el canciller Teodoro Ribera.

Explicó que “con la ayuda de la Armada de Honduras pudimos evacuar personas (de este país y de El Salvador), llevarlas al continente y finalmente derivarlas a Ciudad de Guatemala, mientras que otro grupo de personas lo concentramos en San José de Costa Rica. Con posterioridad un avión de Copa se dirigió a Ciudad de Guatemala, a San José de Costa Rica y finalmente Panamá, donde logramos concentrar 159 chilenos”.

“Estas personas estarán llegando hoy en la tarde a Chile, estamos realmente contentos por su llegada, tenemos que agradecer sinceramente a los cónsules y a los embajadores de nuestras misiones diplomáticas ubicadas en Centroamérica por su labor, y muy especialmente al embajador Germán Becker a quien le correspondió coordinar estas acciones desde Panamá”, indicó.

Avión a Colombia

Pero este vuelo no es el único que permitirá a compatriotas varados volver. De acuerdo al ministro de Relaciones Exteriores, en los próximos días se espera que un avión viaje a Colombia a buscar chilenos, el cual en su ruta hacia esas tierras llevará a colombianos que buscar dejar Chile y que hoy acampan fuera de sus embajadas consulados soportando el frío y condiciones no adecuadas para su bienestar.

“La situación de los extranjeros que están varado nos complica mucho, porque son personas de escasos recursos, en un situación humanitaria en que requieren ayuda y que necesitan retornar a sus países y no pueden hacerlo no porque Chile no les abra las puertas, sino porque sus países le cierran el retorno, sencillamente no les permiten retornar”, afirmó.

“En el caso de Colombia, ayer conversamos con la canciller y hemos acordado formas de flexibilizar esto. En lo inmediato esperamos que en los próximos días un avión viaje a Colombia a buscar chilenos y traerlos de vuelta a Chile, y aprovecharemos ese vuelo para que un grupo aproximado de 200 personas puedan salir hacia Colombia”, expresó.

El canciller finalizó diciendo que “queremos ir viendo la posibilidad de ir sumando otras opciones, pero nos preocupa mucho la situación de estas personas, muchos de ellos están en carpas afuera de sus consulados, embajadas, el clima no se ve bueno y haremos los máximos esfuerzos para que esas personas puedan retornar a sus hogares”.

