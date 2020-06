Por 38 votos a favor, 98 en contra y 16 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó las modificaciones del Senado al proyecto que prohíbe el corte de suministro por no pago de servicios básicos en el actual estado de excepción constitucional.

El proyecto, iniciado en seis mociones, fue modificado por el Senado y enviado a la Cámara Baja, la cual terminó por rechazar las indicaciones hechas por la Cámara Alta. En este sentido, la iniciativa deberá ser zanjada en comisión mixta, en donde se resolverán las diferencias entre parlamentarios y parlamentarias.

Al respecto, el ex humanista Tomás Hirsch comentó que “he rechazado las modificaciones que hizo el Senado al proyecto de ley que prohíbe suspender los servicios básicos por no pago durante la crisis sanitaria por Covid-19. La hemos enviado a comisión mixta porque el Senado lo que hizo fue impedir que se pueda ejercer un verdadero derecho por parte de los consumidores: restringió el plazo, eliminó la multa que se les ponía a las empresas, redujo la cantidad de empresas a las que se les puede exigir el no corte de suministro. Esto empeoró el proyecto de ley”.

“Esperamos que en comisión mixta se repongan estos derechos para todas y todos los consumidores de nuestro país, de forma que a nadie se le puedan cortar los servicios y que, la empresa que lo haga, esté sujeta a fuertes multas por pasar a llevar el derecho de los consumidores”, enjuicia.

En la Comisión Mixta se deberán zanjar las diferencias respecto a los plazos que contemplará este “no cobro” para los usuarios, la eliminación o no de las multas a las empresas que lo sigan haciendo y la determinación si se aplicará la ley del “no corte de suministro” a todas las empresas o solo a algunas.

Por el lado de los diputados, la instancia será integrada por Miguel Mellado (RN), Joaquín Lavín (UDI), Jaime Naranjo (PS), la diputada Joanna Pérez (DC) y el diputado Boris Barrera (PC).

