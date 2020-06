En medio de esta cuarentena por la pandemia del coronavirus, Patricia Maldonado se lanzó sin filtro contra Joaquín Lavín.

Así nomás, pues la opinóloga se refirió a las recientes declaraciones del alcalde de Las Condes, quien habló con El Mercurio y señaló que está de acuerdo en un «país más pobre, pero al mismo tiempo más centrado en las personas».

Tras cartón, la Maldo sacó la voz para comentar sus dichos. «Con todo respeto, ¿qué estará fumando este caballero? yo no creo que esté fumando de la buena, debe haber comprado un ‘pito’ muy malo, porque… ¿quién quiere vivir en un país más pobre?, ¿quién quiere vivir en un país pobre en que todos seamos parejos? si siempre uno como ser humano mira hacia arriba y nunca hacia abajo», dijo en el programa «Las Indomables».

Además, Patricia Maldonado agregó: «¿Le han preguntado a los pobres si quieren seguir siendo pobres? Todo el ser humano quiere tirar para arriba, todo el mundo quiere tener más de lo que tiene».

Y sobre la misma, se preguntón: «¿El señor Lavín se irá a cambiar a un campamento?, porque él vive en Las Condes, él vive muy bien. Él no me cabe duda que come en la mañana, se toma un muy buen café con leche, un muy buen jugo de naranja, un sándwich de queso con jamón del bueno, con muy buen queso, en un muy buen pan de molde tostadito».

Por último, afirmó que Lavín «no sabe lo que es meter una marraqueta adentro del té, no tiene idea de eso. Entonces, ¿a dónde les ha llegado el populismo a estos individuos? Porque eso no lo quiere él, eso es una falacia, nadie quiere un país pobre, o pensarán que somos estúpidos».

