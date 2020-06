Los expertos en la materia definen a la “Gente sombra” como figuras sobrenaturales con forma de sombra que, según los creyentes, aparecen atravesando las paredes y techos en la visión periférica del testigo. Se dice que son vistos como sombras fugaces irreconocibles por el rabillo del ojo durante solo unos segundos. Hay historias que cuentan como no tenían forma humana, más concretamente en forma de orbe o de ondas. Y ocasionalmente algunos, que han tenido estas experiencias en primera persona, han visto a estas figuras directamente. Pero lo cierto es que las llamadas “Gente sombra” han existido durante mucho tiempo. Y todos los casos comparten lo mismo: son el tipo de avistamiento de fantasmas más documentado. Sin embargo, las opiniones varían entre los investigadores paranormales.

Algunos los consideran amenazantes, aterradoras, espeluznantes y que albergan malas intenciones. Otros sienten que son la verdadera forma de un fantasma. Aunque también hay quien cree que podrían ser viajeros del tiempo y/o seres interdimensionales en una visita a nuestra dimensión. Muchos también concluyen que estos destellos de oscuridad tienen la misión de vigilar y guiarnos por el camino de la vida. Sin embargo, los escépticos dicen que este tipo de avistamientos son el resultado de condiciones fisiológicas y psicológicas: privación o parálisis del sueño, ilusiones, alucinaciones, el comienzo de la demencia, abuso de las drogas o alcohol, e incluso efectos secundarios de la medicación. Sin duda alguna se trata de un fenómeno que en el siglo XXI continúa siendo tema de debate en nuestra sociedad. Pero por suerte disponemos de videos que consiguen mostrarnos como la “Gente sombra” es más real de lo que creemos. Un escalofriante video recientemente publicado en Internet muestra una figura oscura en un hotel de Illinois, EE.UU.

El fantasma del hotel Eagle’s Nest

El espeluznante video fue grabado a principios de este mes en el hotel Eagle’s Nest en Quincy, Illinois, EE. UU., donde los trabajadores llevan tiempo denunciando que suceden cosas extrañas. En respuesta a una queja sobre objetos desaparecidos de un carrito de limpieza, uno de los trabajadores recurrió a las cámaras del sistema de seguridad del hotel con la intención de descubrir qué sucedió, y lo que vio le dejó sin palabras.

En las aterradoras imágenes, se puede ver una pequeña forma oscura similar a una figura que se desliza detrás de una pared hacia el carrito de limpieza y luego desaparece rápidamente. Parece momentáneamente esconderse detrás del carrito y luego se oscurece nuevamente en una fracción de segundo. El área de donde ocurrió el incidente es un ascensor que, de haber estado abierto, habría iluminado el pasillo. Esto parece indicar que la anomalía surgió de la nada.

Sin embargo, esta no es la primera vez que ocurre “actividad paranormal” en el hotel, ya que los trabajadores afirman haber visto una pequeña sombra similar en varias ocasiones. También han asegurado haber escuchado misteriosas risas incorpóreas, lo que hace que nos preguntemos si tal vez hay un niño fantasma habitando el edificio.

El inquietante video fue publicado por Jennifer Majors (Jus Jenn) en su perfil de Facebook el 14 de mayo. Luego fue compartido por el canal de YouTube The Hidden Underbelly 2.0, con la siguiente descripción:

“El sistema de seguridad es del hotel Eagle’s Nest en Quincy, Illinois. Algunas cosas habían desaparecido del carro de limpieza, por lo que activamos las cámaras. La puerta que ves es en realidad es la apertura del ascensor, y cuando la puerta se abre, se enciende una luz, si no hay luz, eso significa que la puerta está cerrada, lo que significa que la figura salió de la nada. Los trabajadores informaron haber visto una pequeña sombra por el rabillo del ojo, escuchar risitas, y el de mantenimiento en particular parece llamar más la atención de este fantasma. La gente parece notar estas cosas alrededor del hombre de mantenimiento. Cuando se le preguntó sobre las puertas y el edificio en sí, esta fue la respuesta: ‘Es un edificio más antiguo, y básicamente parece una gran puerta, y el ascensor está oculto. Lo he visto en otro edificio aquí en Illinois. Parece que tiene más profundidad porque las puertas están cerradas, si es estuviera abierto verías la luz del ascensor’”.

Se trata de un video realmente sorprendente e inquietante a la vez. Llama la atención como los trabajadores afirman haber visto sombras por el rabillo del ojo y haber escuchado risas cuando no había nadie presente, una señal clásica en este tipo de apariciones. Otro detalle a tener en cuenta es que el hombre de mantenimiento parece ser el centro de atención de la entidad, lo que podría indicar que podría tener capacidades psíquicas o mediúmnicas. Aún más extraño, es que las puertas del ascensor estaban cerradas en ese momento y, si hubieran estado abiertas, se habría visto la luz a través de la cámara de seguridad.

No es necesario decir que el video ha provocado una oleada de especulaciones en las redes sociales, donde los creyentes aseguran que la misteriosa forma negra es un demonio, un ser interdimensional o el fantasma de un niño/a. Mientras que los escépticos argumentan que se trata de un montaje muy bien elaborado o un fallo en la lente de la cámara.

/psg