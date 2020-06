“La información de fallecidos es absolutamente transparente, es pública. Valoro el esfuerzo de estudio que hace Espacio Público, pero insisto: es imprescindible hacer estos cálculos en una forma correcta, y esa forma correcta es ajustando por la población, porque si uno compara el año actual con diez años atrás, estamos hablando de diferencias de varios miles de personas, incluso con el promedio de los últimos cinco años, que parece que es la base que usa el informe”.

Así respondió este jueves el ministro de Salud, Jaime Mañalich, a un nuevo cuestionamiento en torno a la cifra de fallecidos atribuibles a coronavirus dentro del país. Luego del reportaje publicado por Ciper, hoy se sumó un estudio de Espacio Público que estima que durante abril y mayo se habrían generado 712 muertes que se podrían relacionar al virus y que no se corresponden con los conteos del Minsal.

El estudio basa su reporte sobre las “muertes en exceso” entendiéndolas como “las muertes extras que se observan el año 2020 en semanas con la epidemia avanzada, en comparación con una proyección de lo que se esperaría sin la pandemia”, considerando “la historia semanal de fallecidos de los últimos siete años”. Para la proyección, “se estiman modelos con datos desde el 2013 hasta el 1 de abril de 2020, y se estima cuántos fallecimientos habrían en un contexto sin pandemia para las semanas que van del 2 de abril al 27 de mayo”.

El ministro echó por tierra esta proyección señalando que “la diferencia de fallecidos entre el año pasado —ajustada por población, como tasa de mortalidad, no como números absolutos, porque calcularlo de esa manera es un error, ya que la población en Chile entre abril del año pasado y abril de este año aumentó más o menos en 200 mil personas— calculado como corresponde, ajustado por población, nosotros tenemos que el exceso de fallecidos es 811 y a la fecha de este informe nosotros habíamos notificado como fallecidos 825”.

“Yo me estoy tratando de comunicar, no he podido todavía, por teléfono con el director de Espacio Público para tratar de aclarar este informe y, de acuerdo a lo que pueda conversar con él, tratar de dar más elementos, pero insisto: a nosotros, que revisamos este informe por lo serio de su fuente, nos parece que el número de fallecidos que aparecen como desconocidos o atribuibles a coronavirus no se ajusta a la realidad”, insistió Mañalich.

Luego de que se le señalara que el criterio de comparación no era de hace diez o cinco años, sino que lo que se esperaba para este según una proyección, el titular de Salud enfatizó en que las 712 muertes extra no le parecían posibles. “No veo manera de que eso ocurra. Evidentemente no existe un número así de personas que puedan registrarse como asociadas a covid”, respondió.

Los datos del informe fueron solicitados a Espacio Público por el consejo asesor del Minsal. Al respecto, el ex ministro y miembro de la instancia, Álvaro Erazo, señaló que “lo peor es quedarse con la duda”.

/psg