Este viernes 5 de junio se estrena por Amazon Prime Video “El Presidente”, una serie de 8 episodios que tiene al extimonel de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, Sergio Jadue, como protagonista.

El calerano es personificado, de muy buena manera, por Andrés Parra, el mismo actor que dio vida a Pablo Escobar en “El Patrón del Mal” y quien lidera el elenco internacional que lleva el peso narrativo de la serie. A él se suman la actriz mexicana Paula Gaitán, interpretando a María Inés Facuse (Nené); Karla Souza (“How to Get Away With Murder”), quien caracteriza a una extraña detective del FBI; y Luis Margani, encargado de traer a la vida al histórico Julio Grondona, fallecido en 2014.

En un segundo plano desfilan varios actores nacionales, quienes son los encargados de personificar a figuras claves dentro de esta historia que pone su mirada en la pata sudamericana del Fifagate. Es así como Luis Gnecco, Francisco Reyes y Daniel Múñoz, destacan dentro del relato, pero a ellos se le suman varios rostros nacionales que son fáciles de reconocer en “El Presidente”.

Muñoz, Reyes y Felipe Armas, son los encargados de interpretar a Jorge Segovia, Cristián Varela y Jaime Estévez, responsables de derrotar a Harold Mayne-Nicholls y poner a Sergio Jadue en la cabecera de la Anfp.

A su vez, las distintas cabeceras de las federaciones sudamericanas de fútbol en “El Presidente” también están a cargo de chilenos. Agustín Moya es Juan Ángel Napout, el presidente de la Conmebol y vicepresidente 1º de la Fifa; Víctor Rojas interpreta a Luis Chiriboga, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol; Gonzalo Robles es Rafael Esquivel, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol; Jaime Omeñaca es el responsable de dar vida a Carlos Chávez Ospina, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol; Sergio Hernandez personifica a Eugenio Figueredo, miembro del Comité Ejecutivo de la Fifa; y Luis Gnecco es Luis Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

/gap