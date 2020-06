La oposición cuestionó el cambio de Gabinete realizado por Sebastián Piñera, calificando el hecho como “silla musical” y un “enroque cosmético”.

Así, el presidente de la DC, Fuad Chahin, declaró a que “yo veo el cambio de gabinete como lo ven todos los chilenos, esto es una silla musical, un enroque acotado que deja claro cuáles son las prioridades del Gobierno”.

En la misma línea, criticó que el Ejecutivo “en vez de estar preocupado de resolver los problemas del país en esta crisis sanitaria y en la crisis humanitaria por los efectos económicos y sociales de la pandemia, lo que hace es preocuparse de resolver los problemas de Chile Vamos”.

El timonel DC indicó que el ajuste ministerial “me parece preocupante, demuestra una desconexión total con las urgencias del país, preocupado de resolver los problemas y las presiones políticas de su coalición en lugar de que la coalición y el Gobierno estén preocupados de ver como se le responde a un país que está inquieto producto de las cifras que son catastróficas en materia de contagios y fallecidos”.

Una mirada similar tuvieron los diputados radicales Alexis Sepúlveda y Cosme Mellado, donde el primero señaló que “la verdad que cambio de gabinete no hemos tenido. Acá lo que más ha operado son las sillas musicales. Te saco de aquí y te pongo acá. Cuando un Presidente cambia a un ministro reconoce que no dio el ancho y por lo tanto lo que debe hacer es sacarlo del gabinete, no tratar de compensarlo con otro cargo de ministro”.

Del mismo modo, el diputado Mellado manifestó que “aquí hubo un show de enroques en el gobierno, yo no veo cuál es el cambio, aquí no hubo ningún cambio”.

En tanto, la bancada PPD, encabezada por el diputado Raúl Soto, reiteró que “la verdad es que no podemos hablar de cambio de gabinete, sino que más bien de un enroque cosmético para dejar contentos a los partidos de Chile Vamos. Es realmente incomprensible que en medio del fracaso de la política sanitaria no se haya tocado a quién ha encabezado ese fracaso, que es el Ministro de Salud, Jaime Mañalich”, afirmó el diputado Soto.

Por su parte, la diputada Andrea Parra indicó que “en este ajuste de Gabinete no hubo un criterio acorde con la urgencia del momento, y en definitiva lo que pretendían era cuadrar la caja a los partidos que se sentían disminuidos”.

