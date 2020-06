Una nueva fuente ultrabrillante de rayos X, dormida durante unos 26 años, se ha despertado entre nuestros vecinos galácticos: las enanas la Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes, según un estudio publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Se trata del segundo objeto de este tipo más cercano a nuestra galaxia y cuyo brillo es superior a un millón de soles. El púlsar se encuentra en el Puente Magallanes, una corriente de gas y estrellas que une las Nubes de Magallanes. Conocido como RX J0209.6-7427, se detectó por primera vez durante un destello que duró 6 meses en 1993.

Con base en los datos obtenidos entonces, se sugirió que RX J0209.6-7427 es un sistema binario que contiene una estrella de neutrones, así como una estrella rara de clase Be, muy caliente y que gira rápidamente. Sin embargo, no fue posible aclarar la naturaleza de la fuente: desde entonces no se ha manifestado, según un comunicado en Royal Astronomical Society publicado por un equipo de astrónomos indios liderado por Amar Deo Chandra.

El último destelló ocurrió solo en noviembre de 2019, y entre sus observadores se encontraba el primer telescopio espacial indio AstroSat, lanzado varios años antes. La poderosa herramienta puede trabajar en una amplia gama de ondas, incluidas las radiografías simple y dura. AstroSat registró destellos en un rango de energía de 0.3 a 80 kiloelectronvoltios (keV) con una frecuencia de aproximadamente cada 9,3 segundos.

Las características espectrales del RX J0209.6-7427 permiten situarlo como una fuente de rayos X ultrabrillantes. Sus destellos pueden observarse como puntos en el cielo, pero emiten un brillo comparable a la luminiscencia de galaxias enteras.

La naturaleza de estas fuentes sigue siendo completamente desconocida, aunque se supone que pueden ser agujeros negros de tamaño mediano o estrellas de neutrones que absorben activamente material de cuerpos cercanos y están rodeados por un disco de acreción (un disco de gas y polvo que gira alrededor de los cuerpos celestes).

/psg