Gran análisis de Donald Trump

Marshall Kamena es un demócrata registrado y fue elegido alcalde de Livermore, CA.

Se postuló con la boleta democrática porque sabía que una ciudad del Área de la Bahía nunca votaría por un republicano. Es tan conservador como ellos. El escribió lo siguiente:

La “falta de decoro, dignidad y habilidad política de Trump”.

Por Marshall Kamena, alcalde de Livermore, CA.

Mis amigos de la izquierda (así como muchos #Never Trumpers ardientes), constantemente me preguntan si no me molesta la falta de decoro de Donald Trump.

Me preguntan si no creo que sus tweets estén “por debajo de la dignidad de la oficina”.

Aquí está mi

respuesta:

Nosotros, los pensadores correctos, hemos intentado la “dignidad”. No podría haber habido un hombre de dignidad más tranquila que George W. Bush, ya que sufrió las escandalosas mentiras y los odios por motivos políticos que minaron su presidencia.

Intentamos ser estadistas.

¿Podría haber otro ser humano en esta tierra que valorara tan desesperadamente la “colegialidad” como John McCain?

Intentamos la propiedad: ¿ha habido un ser humano más amable que Mitt Romney?

Y los resultados fueron siempre los mismos.

Esto se debe a que, mientras jugábamos según las reglas de la dignidad, la izquierda ha estado, durante los últimos 60 años, involucrada en una pelea a cuchillo donde las únicas reglas son las de Saul Alinsky y la mafia de Chicago.

No encuentro nada “digno”, “colegial” o “apropiado” sobre las mentiras de Barack Obama sobre lo que ocurrió en las calles de Ferguson para aumentar los odios raciales, porque los odios raciales sirven al Partido Demócrata. ¡Tratan a los negros como si fueran estúpidos y víctimas y haciendo esto les demuestran que tienen razón!

No veo nada “digno” en mentir sobre la muerte de cuatro estadounidenses en Benghazi y encarcelar a un cineasta inocente para que cubra sus huellas.

No veo nada “parecido a un estadista” en el uso de armas del IRS para destruir a sus oponentes políticos y cualquier disidencia.

Sí, Obama fue “articulado” y “pulido”, pero de ninguna manera fue “digno”, “colegiado” o “apropiado”.

La izquierda ha estado involucrada en una guerra contra Estados Unidos desde el surgimiento de los Niños de los años 60. Para ellos, ha sido una guerra total en la que nada se considera sagrado y nada se ve más allá del límite … Ha sido una guerra que han luchado con violencia, la amenaza de violencia, demagogia y mentiras desde el primer día, incluyendo la toma violenta de las universidades hasta hoy.

El problema es que, a través de estos años, la izquierda ha sido el único bando que libró esta guerra.

Mientras que la izquierda ha estado llevando un cuchillo a cualquiera que se interponga en su camino, la derecha ha seguido actuando con dignidad, colegialidad y propiedad.

Con Donald Trump, todo esto ha llegado a su fin.

Donald Trump es el primer presidente de Estados Unidos en tiempos de guerra, una “Guerra Cultural”.

Durante la guerra, cosas como “dignidad” y “colegialidad” simplemente no son las cualidades más esenciales que uno busca en sus guerreros.

Ulysses Grant era un borracho, cuyo comportamiento en tiempos de paz, bien podría haber sido un motivo para expulsarlo del ejército, por conducta impropia.

Si Abraham Lincoln hubiera aplicado las reglas de propiedad de tiempos de paz y hubiera pateado a Grant, los demócratas bien podrían estar manteniendo a sus esclavos hasta el día de hoy.

Lincoln reconoció con razón que, “No puedo perdonar a este hombre. El pelea.”

El general George Patton hablaba vulgarmente.

En tiempos de paz, esto podría haber sido causa para despojarlo de su rango. Pero si Franklin Roosevelt hubiera aplicado las reglas normales del decoro, entonces Hitler y los socialistas no habrían pasado cinco años en su Reich de mil años.

Trump está peleando. Y lo que es particularmente delicioso es que, como Patton parado sobre el campo de batalla mientras sus tanques borraban a los de Rommel, gritaba:

“¡Magníficos bastardos, leí su maldito libro!”

Esa es solo la guinda del pastel, pero es maravilloso ver que Trump no solo está luchando, sino que está derrotando a la izquierda con sus propias tácticas.

Ese libro es Las Reglas para Radicales, de Saul Alinsky, un libro tan esencial para la guerra de los liberales contra Estados Unidos que es y fue el libro de jugadas para toda la administración de Obama y el tema de la tesis principal de Hillary Clinton.

Es un libro de tal maldad pura, que, así como el resto de nosotros dedicaría nuestro libro a aquellos que más amamos o aquellos a quienes estamos más en deuda, Alinsky dedicó su libro a Lucifer.

Los tweets de Trump pueden parecer imprudentes e irreflexivos, pero, en realidad, está haciendo exactamente lo que Alinsky sugirió que hicieran sus seguidores.

Primero, en lugar de ir tras “los medios de comunicación falsos”, y son tan falsos que literalmente han entendido cada historia significativa de los últimos 60 años no sólo equivocada, sino diametralmente opuesta a la verdad, desde la ofensiva del Tet hasta Benghazi, hasta lo que realmente sucedió en las calles de Ferguson, Missouri: Trump aisló a CNN … Lo hizo un tema personal.

Luego, tal como sugiere Alinsky, emplea el ridículo que Alinsky describió como “el arma más poderosa de todas” … Lo más importante, los tweets de Trump han puesto a CNN en una posición insostenible e imposible de ganar. … Necesitan responder.

Esto los deja con solo dos opciones. Pueden “ir alto” (como Hillary declararía falsamente de sí misma y las noticias falsas informarían falsamente como la verdad) y comenzar a informar las noticias con honestidad y precisión, o pueden duplicar sus tácticas habituales y esperar derrotar a Trump con el doble de su histeria y demagogia habituales.

El problema para CNN (et al.) Con el primero es que, si comenzaran a informar honestamente las noticias, sería el fin del Partido Demócrata al que sirven. No es más que el uso incesante de noticias falsas (léase: propaganda) que mantiene viva a la izquierda.

Imagine, por ejemplo, si CNN hubiera informado honesta y exactamente sobre los estrechos vínculos del entonces candidato Barack Obama con terroristas extranjeros (Rashid Khalidi), terroristas domésticos (William Ayers y Bernardine Dohrn), la mafia (Tony Rezko) o los verdaderos males de su espiritualidad, mentor de la iglesia de

Jeremiah Wright.

Imagínese si hubieran transmitido con honestidad y precisión los males del armamento del IRS por parte de la administración de Obama, para ser utilizados contra sus oponentes políticos, o su ejecución de armas a los carteles mexicanos, o la verdad sobre el asesinato del embajador Christopher Stevens y la cobertura de la administración de Obama.

Entonces, a mis amigos de la izquierda, y también a los #NuncaTrumpers, ¿Me gustaría que viviéramos en una época en que nuestro presidente pudiera ser “colegial”, “digno” y “adecuado”?

Por supuesto que sí.

Pero estos no son esos tiempos.

!! Estos son tiempos de guerra !!

Y es una guerra en que la izquierda ha estado luchando “sin oposición” durante los últimos 50 años.

Entonces, di lo que quieras sobre este Presidente, lo entiendo; puede ser vulgar, puede ser grosero, puede ser indigno a veces.

No me importa y no tiene trascendencia.

!! No puedo perdonar a este hombre !!

¡ Él está luchando por América !

