El tenista nacional, Cristian Garín, demostró su deseo por volver al circuito ATP cuanto antes, en una situación que lo obligó a confinarse justo en un momento ascendente en su carrera.

«Tengo muchas ganas de jugar este año. No hay nada confirmado, me enteré por la prensa que se harían Cincinnati en Nueva York y después el US Open, y después nos trasladaríamos a Europa para seguir jugando. Yo quiero jugar, no sé cómo será el tema de ranking, pero donde toque jugar, ahí estaré», comento Garín a Al Aire Libre en Cooperativa.

Y continúa, «quiero jugar, pero ponerse una meta es irreal para este año. Voy a ser feliz si se vuelve a jugar, si puedo entrenar, porque pasé de mi mejor momento a estar encerrado, entonces lo único que quiero es jugar».

