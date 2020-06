El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el domingo la retirada de Washington de la Guardia Nacional, alegando que la situación está bajo control tras las protestas desatadas por la muerte de un hombre negro a manos de un agente blanco.

“Acabo de dar la orden para que nuestra Guardia Nacional comience el proceso de retirada de Washington, D.C., ahora que todo está bajo perfecto control”, tuiteó Trump.

“Regresarán a casa, pero pueden regresar rápidamente, si es necesario”, agregó. “¡Mucho menos manifestantes de lo previsto hubo anoche (sábado)!”, acotó.

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated!

