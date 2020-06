El Presidente, Sebastián Piñera, recalcó esta mañana la importancia de las residencias sanitarias que está impulsando el Gobierno a lo largo del país para que las personas contagiadas que no pueden -o se niegan- a cumplir medidas de aislamiento social en medio de la pandemia, lo hagan.

“Además de tratar y aislar, es muy importante comprender que algunas personas no pueden hacer aislamiento en sus hogares, por esa razón impulsamos las residencias sanitarias”, señaló el Mandatario en el Palacio de La Moneda, agregando que a la fecha hay 129 de estas residencias en el país, las que acumulan un total de 12 mil camas.

“Esto es importante porque nos permite aislar a las personas contagiantes, que están contagiadas pero también pueden contagiar. De esa forma restringimos la dispersión del virus”, aseguró, y añadió que quienes presenten el virus y no realizan aislamiento, serán llevados a estos recintos “con o sin su voluntad”.

Por otro lado, destacó las medidas que se están tomando para poder identificar a las personas contagiadas, sin embargo expuso que “no basta con identificarlas, también hay que ser capaces de transportarlas. Por eso hemos hecho un convenio con organizaciones de furgones escolares, que ahora con el no funcionamiento de establecimientos educaciones, no tiene ese trabajo y están colaborando para transportar a personas que queremos aislar”.

Puntualmente, detallaron desde el Ejecutivo, se tomó contacto con la Federación de Transporte Escolar con el fin de incorporar a este rubro en el combate de la pandemia, agregando que a cada furgón se le realiza una adaptación especial para proteger la salud del conductor.

En la actualidad, hay 20 furgones que ya están realizando los traslados en las comunas de Colina, Paine, Maipú, Pudahuel, La Pintana, Renca, San Joaquín, La Florida, Puente Alto, Lo Prado, Quinta Normal y La Granja. Se espera llegar a una flota de 100 furgones disponibles para traslados.

“Aquellos que piensan que no se van a enfermar, les digo que sí pueden enfermar a otros. Por eso hago un llamado a cumplir con las cuarentenas. Vamos a hacer mucho más severa la fiscalización de cumplimiento de cuarentenas”, subrayó Piñera. Esto, comentó, ya que “están los porfiados de siempre que de forma irresponsable ponen en peligro su salud y las de los demás”.

Por último, anticipó que “vamos a seguir haciendo crecer las residencias sanitarias. Necesitamos más porque hay muchos chilenos y chilenas que no pueden aislarse en sus propios hogares. A esos chilenos no los vamos a dejar solos, las residencias sanitarias tienen todo lo esencial, no solo dan habitación, dan cuatro comidas diarias, controles médicos y un trato digno”.

