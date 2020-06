A 24 horas del anuncio de modificación del criterio para el conteo de decesos por covid, el Ministerio de Salud (Minsal) informó esta mañana 74 fallecimientos, elevado el total nacional a 2.264.

“Quiero hacer la prevención de que la inclusión de fallecimientos en el Registro Civil durante el fin de semana suele ser menor y, por lo tanto, mañana puede aparecer un amento de los decesos del fin de semana que todavía no están incorporados o informados en la base de datos de este organismo que consultamos cada mañana”, manifestó el titular de la cartera, Jaime Mañalich, inmediatamente después de informar las muertes contabilizadas ayer.

Además reportó 4.696 casos nuevos elevando el total nacional a 138.846, de los cuales 24.334 son considerados activos, es decir, contagiantes que pueden transmitir esta enfermedad a otros.

Sobre estos contagios detectados en las últimas 24 horas, se señaló que 4.237 presentaron síntomas asociados a la enfermedad y 459 fueron asintomáticos.

“Siempre alrededor del 10% siguen siendo pacientes que no presentan síntomas y que de acuerdo a la metodología anterior no los habríamos incluido como casos, pero desde que los incorporamos como pacientes positivos, independiente de que no tengas síntomas, suman este 10%, 11% adicional”, afirmó el ministro.

Las cifras fueron entregadas por el titular de la cartera, acompañado de su par de Ciencias, Andrés Couve, quien manifestó que “estamos mejorando la calidad de la información que estamos entregando diariamente y que esté de libre acceso a cualquier persona”.

En cuanto a las residencias sanitarias, la estrategia del Gobierno para aquellas personas que no tienen las condiciones para cumplir el confinamiento, el médico indicó que existen 11.812 cupos y que se cuenta con 130 de estos espacios de aislamiento.

“Agradecemos a los alcaldes y los seremis (de Salud) que están motivando a las personas que realicen su cuarentena en las residencias sanitarias”, manifestó el titular del Minsal.

Asimismo informó que existen 321 ventiladores mecánicos disponibles en la red integrada de salud covid (recintos públicos y privados).

El ministro Mañalich agregó que la tasa de ingreso a las unidades de cuidados intensivos “ha disminuido, lo que se debe fundamentalmente a que se han dotado otras unidades, no las UCI, de ventiladores mecánicos y el uso cada vez más reciente de la tecnología de oxigenación de alto flujo que ha producido un muy buen resultado, mucho mejor de lo que a literatura internacional reportaba”.

/psg