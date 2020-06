Arranca la semana del regreso de LaLiga Santander. Tras varios meses de parón, el Fútbol Club Barcelona vuelve hoy a los entrenamientos con el partido ante el Mallorca del próximo sábado entre ceja y ceja. Los de Quique Setién vienen muy motivados tras pisar el césped del Camp Nou este fin de semana y tienen muchas ganas de reaparecer en la competición liguera y seguir al frente de la clasificación.

Setién y su cuerpo técnico han diseñado un plan de entrenamiento estratégico que esta semana llega a su punto clave. Con el partido en el horizonte, los jugadores azulgranas intentarán realizar la misma tónica de entrenamientos que realizaban antes del parón cuando tenían un partido. Por ello, durante estos días, Quique Setién trabaja con la idea de un once titular bastante fijo que saldrá de inicio en Mallorca.

En la portería no hay dudas, Ter Stegen será el titular. El guardameta alemán es un fijo en el once y fue clave para que los azulgranas pudieran ir en lo más alto de la clasificación ya que sus paradas dieron muchos puntos. En defensa, Sergi Roberto le gana la batalla a Semedo en el lateral derecho. El portugués arrastra molestias y no se quiere correr ningún riesgo con él mientras que el canterano siempre ha demostrado ser un valor seguro. En el eje de la zaga, Gerard Piqué estará acompañado de Samuel Umtiti. El francés, que parece que ya se ha recuperado de todas sus molestias, tendría una nueva oportunidad para regresar al nivel que demostró durante sus primeras temporadas. Cabe recordar que Lenglet no podrá jugar ya que arrastra una sanción. En el lateral izquierdo no habrá sorpresa, Jordi Alba será el titular.