Oficialmente, el vínculo entre Mauricio Isla y el Fenerbahçe termina el 30 de junio. El seleccionado nacional no seguirá en Turquía y, en ese escenario, hay un par de elencos que ya tienen al Huaso entre ceja y ceja con miras hacia el futuro: Boca Juniors y Universidad de Chile. El jugador habló sobre el posible devenir de su carrera.

En una conversación por Zoom con niños de una escuela de fútbol de Cobreloa en La Serena, Isla respondió varias preguntas y tocó el próximo paso que dará en su carrera. “Hasta ahora no sé dónde me voy a ir. Hasta ahora no sé nada. He tenido solo una conversación con Boca Juniors, pero hasta ahora no sé nada. Sí me encantaría jugar en la U, es mi sueño, el de mi madre y de mi familia. Ojalá juegue en los dos: en Boca y en la U”, declaró.

Ante la consulta sobre su retiro, respondió que piensa jugar por muchos años más: “Yo tengo pensado jugar hasta los 37 o 38, pero eso depende del físico y de lo que me cuide”. También dijo que Marcelo Bielsa fue el mejor entrenador de su carrera. “Es el que más me ha enseñado. En segundo lugar me quedaría con Sampaoli”, añadió.

Este viernes se reanuda la Superliga turca, y el Fenerbahçe recibirá al Kayserispor. Mientras eso suceda, Isla ya proyecta el siguiente paso de su carrera.