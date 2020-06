¿Recuerdas dónde estabas el 21 de diciembre de 2012? Sin duda alguna fue una fecha memorable, y no porque quedaran solo 4 días para navidad. Más bien la sociedad vivió una especie de locura por el Apocalipsis, con personas comprando accesos para búnkers, mientras que otros se congregaron masivamente en la montaña de Bugarach, cerca de una pequeña comuna de unos 200 habitantes situada en el departamento del Aude en la región de Languedoc-Roussillon, Francia. Y por su fuera poco, los medios de comunicación en todo el mundo intentando ser los primeros en retransmitir en directo el fin de los tiempos.

Incluso el director de cine Roland Emmerich estrenó una de sus grandes obras maestras, 2012, y que el momento le sirvió como trampolín para uno de los grandes éxitos de taquilla de la historia, logrando la friolera cifra de casi 800 millones de dólares. Pero como pudimos comprobar, la predicción de los mayas de que el 21 de diciembre de 2012 sería el fin del mundo acabó siendo incorrecta, nada ocurrió y el 22 de diciembre continuamos trabajando como si nada. No es necesario decir que los escépticos salieron como mandas de lobos hambrientos en busca de todos aquellos que proclamaron que seriamos testigos del verdadero Apocalipsis. ¿Pero que pensarías si te dijéramos que tal vez los mayas tenían razón y que durante siglos nos han estado engañando sobre la verdadera fecha en la que nos encontramos?

21 de diciembre de 2020

Ocho años después del 21 de diciembre de 2012, el miedo por el Apocalipsis ha revivido nuevamente, y no por las inusuales situaciones que estamos viviendo este año. En la actualidad, el calendario gregoriano es utilizado de manera oficial en casi todo el mundo. Fue introducido por el Papa Gregorio XIII en los países católicos el 4 de octubre de 1582 para reemplazar el calendario juliano. La diferencia entre los calendarios fue de 11 días, después de la eliminación de los cuales, resultó reflejar con mayor precisión el tiempo que la Tierra tarda en girar alrededor del Sol.

Sin embargo, este cambio no estuvo aceptado en muchos países europeos, en particular en el Reino Unido, donde en Londres hubo disturbios para que se les devolviera los “11 días robados”. Pero un fue así, y estos días se perdieron para siempre, incluso continuaron “robando” 11 días todos los años.

“El número de días perdidos en un año debido al cambio al calendario gregoriano es de 11 días”, explica el científico Paolo Tagaloguin en su cuenta de Twitter. “Durante 268 años utilizando el calendario gregoriano (1752–2020) multiplicado por 11 días = 2948 días. 2948 días/365 días (por año) = ocho años”.

Following the Julian Calendar, we are technically in 2012. 🤔

The number of days lost in a year due to the shift into Gregorian Calendar is 11 days. For 268 years using the Gregorian Calendar (1752-2020) times 11 days = 2,948 days. 2,948 days / 365 days (per year) = 8 years. https://t.co/A7INLwmA8R

— Paolo Tagaloguin (@PTagaloguin) June 5, 2020