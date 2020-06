Cada día, millones de personas de todo el mundo comienzan su plan de adelgazamiento con una idea común: perder peso. Sin embargo, solo un parte de ellas lo conseguirán y las razones son varias. Aquí hemos reunido cinco de las razones por las cuales no adelgazamos, motivos por lo que es tan difícil adelgazar a pesar de múltiples intentos.

La primera es que las personas solo piensan a corto plazo. Muchos se embarcan en dietas milagrosas que prometen eliminar muchos kilos en poco tiempo. Otros solo piensan en llegar en forma a una determinada fecha (ya sea el verano, la boda de un amigo, etc.) y después se olvidan de su cuerpo. Pero lo importante para perder peso es adoptar un enfoque a largo plazo.

El temido efecto rebote es el resultado de la mayoría de esos procesos cortoplacistas. Por eso, los expertos señalan que una dieta equilibrada y que incluya todos los grupos de alimentos es la que mejor funciona a largo plazo. No hay soluciones rápidas ni pastillas mágicas: para perder peso es imprescindible un plan a largo plazo que se base en hábitos de vida saludables. Por eso, señalan que es mucho mejor perder medio kilo a la semana durante seis meses (unos 12 kilos en total) que perder el mismo peso en un mes.

La mejor forma de adelgazar

Otra de las razones que aportan los expertos es que quienes tratan de perder peso tienen una mentalidad de todo o nada. Amanda Capritto, entrenadora personal y experta en nutrición de CNET, explica que ella misma pasó por ese mismo proceso y, cuando quiso adelgazar, eliminó de su dieta todos los alimentos procesados, pastas, lácteos, etc. En su vida solo había sitio para el pollo, las verduras y las frutas.

Muchas de las personas que buscan adelgazar lo hacen apostando al todo o nada, en lugar de buscar dietas equilibradas con todo tipo de alimentos

Pero llegó un día en el que estalló y decidió comerse todo el chocolate que le dio tiempo. El cerebro hizo el resto: “Si había arruinado mi dieta, podría comer cualquier cosa y al día siguiente volvería a mi proceso de adelgazamiento. Pero ese es un ciclo destructivo y lo veo cada día en mi profesión. Ese tipo de mentalidad de todo o nada puede provocar un ciclo infinito de perder peso-ganar peso-perder peso en el que estaremos atrapados”.

El tercer punto de esta lista es el deporte, ya que se cree que el ejercicio puede con todo. Es cierto que el deporte es importante para un estilo de vida sano y saludable, pero es muy complicado adelgazar basándose solo en el deporte. Y hay una frase que resume ese concepto de forma muy gráfica: “Los abdominales se hacen en la cocina, no en el gimnasio”.

Está comprobado que el deporte ayuda a adelgazar y aporta otras ventajas al organismo, pero se queman menos calorías con el ejercicio de las que se creen. Por eso, es importante controlar la dieta para que, al final del día, haya un déficit calórico entre lo que se come y lo que se consume. Solo así se conseguirá perder peso a largo plazo de forma saludable.

Problemas diarios para adelgazar

Muchas personas no se dan cuenta de que algunas actividades de su día a día están boicoteando su proceso de adelgazamiento desde dentro. Esa es la cuarta razón para no adelgazar: el sueño, el estrés y la carga de trabajo juegan en su contra. Los expertos hacen referencia a estos tres factores como algunos de los más importantes cuando no se consigue perder peso.

Por último, la falta de apoyos es otra de las causas por las que no se logra adelgazar. Ya sea la familia, los amigos, los compañeros en el gimnasio o el grupo con el que se sale a correr… estar motivado es fundamental para lograr el objetivo a largo plazo y solo si se tienen a mano algunos apoyos se conseguirá esa motivación con el paso del tiempo.

Ya sea por razones culturales o sociales, muchas veces no encontramos en quién apoyarnos para lograr adelgazar. En ese sentido, la entrenadora y nutricionista Amanda Capritto recomienda buscar ayuda en internet: hay multitud de grupos sobre entrenamiento, salud o alimentación saludable en el que muchas personas buscan el apoyo que no tienen en casa para lograr su objetivo.

Tener apoyos cercanos que nos ayuden a conseguir la motivación necesaria en los momentos más difíciles es fundamental para lograr el éxito

Todas esas razones, como también el hecho de que muchas personas elijan suplementos alimentarios o quemagrasas como sustitutivos de la comida para adelgazar, ayudan a que no se consiga el objetivo a largo plazo. Perder peso es el deseo de millones de personas en el mundo, pero para conseguirlo es imprescindible saber cómo hacerlo. Con estos consejos estamos un poco más cerca de lograrlo.

