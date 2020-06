la ANFP definió que el 31 de julio es la fecha ideal para el regreso del fútbol nacional, el cual contemplará un estricto protocolo para evitar contagios.

Los presidentes de los clubes de Primera División y Primera B, además, definieron que serían al menos cuatro las semanas que tendrán los futbolistas para realizar una pretemporada iniciando sus entrenamientos a fines de junio siguiendo la modalidad europea: primero con distanciamiento, luego en pequeños grupos para después realizarlo de forma normal.

«Siendo super sincero, le hicimos saber la información a los capitanes de cada una de las instituciones, pero hay temas pendientes que lógicamente vamos a aclarar en el transcurso de esta semana», comentó Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, a LaCuarta.com.

«Solicitamos las reuniones correspondientes con la gente de la mesa directiva de la ANFP, la gente que está en la transición. También hemos solicitado pública y privadamente reuniones con los candidatos a la presidencia de la ANFP porque necesitamos saber las características de implementación de los protocolos y cuál va a ser la ayuda que se le generará a la Segunda Profesional. Lógicamente hay hartos detalles con respecto a eso», agregó.

-¿Como cuáles? El torneo de segunda no empezó y queremos ver el tema reglamentario, el tema de las bases, si efectivamente se va a abrir el libro de pases y muchas cosas técnicas que son aparte del regreso del fútbol el 31 de julio. Hay un montón de otros temas a aclarar también.

-Se habla de un protocolo muy estricto. Todos los protocolos de los equipos que hasta el momento están volviendo a la actividad, como Huachipato por ejemplo, sabemos que son protocolos que están directamente relacionados con evitar cualquier tema de contagio, pero estos lamentablemente no te permiten que este riesgo no exista, es un imposible más allá de lo bien que puedas desarrollarlo. Es imposible decir a ciencia cierta que el protocolo permite que nadie se contagie.

-¿Se le puede exigir de la misma forma el cumplimiento del protocolo a un equipo de Primera frente a uno de Segunda Profesional? Justamente esos son los temas pendientes que te comentaba. Las características de las divisiones nos impide pensar que todos van a estar bien. Si bien hay muchos equipos de la Segunda Profesional que actúan y están actuando correctamente no solo a nivel sanitario sino que a nivel laboral, sueldos, entrenamientos a distancia, también tenemos de los otros: los que no cumplen, los que siempre tiene problemas económicos y es ahí donde nosotros tenemos que tratar de evitar que no suceda nada.